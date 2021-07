TTV Falken Rheinkamp hat einen neuen Vorsitzenden

Moers. Beim Tischtennis-Verbandsligisten TTV Falken Rheinkamp löst Andreas Kaiser den bisherigen 1. Vorsitzenden Franz Stangl an der Klubspitze ab.

Nach einer Corona bedingt ganz kurzen Saison 2020/21 lag auch beim TTV Falken Rheinkamp das sportliche Treiben lange brach. Während nun geregeltes Training angesichts niedriger Inzidenzzahlen möglich ist, arbeiten sie im Verein auf den Saisonstart Anfang September ist. Personell hat sich beim Tischtennis-Verbandsligisten, der in den vergangenen Jahren gleich drei Teams oberhalb der Bezirksebene etablieren konnte, auch noch etwas getan.

Nach rund 27 Jahren an der Spitze des TTV Falken trat Franz Stangl kürzlich zu einer Wiederwahl zum 1. Vorsitzenden nicht mehr an. Führungslos sind die Falken damit aber nicht. Auf der Jahresversammlung im Restaurant Bürgerstuben in Moers-Utfort wurde nun der bisherige Pressewart Andreas Kaiser zu Stangls Nachfolger gewählt.

Falken-Vorstand für zwei Jahre gewählt

Dazu kommen für die nächsten zwei Jahre wie bisher: der 2. Vorsitzende Hans-Peter Rösken, Sportwart Stephan Gundlach, Kassenwart Frank Betin, Geschäftsführer Oliver Schauer, Jugendwart Stefan Hilbig, Gerätewart Damir Halilovic und Sozialwart Helmut Raaymann.

Hat den TTV Falken Rheinkamp mehr als 25 Jahre erfolgreich geführt: Franz Stangl. Foto: TTV / NRZ

Der bisherige Vereinschef bleibt dem Klub allerdings in der Funktion des Falken-Archivars und Ratgebers natürlich erhalten. „Der Vorstand kann Franz Stangl für fast drei Jahrzehnte hervorragende Funktionärsarbeit nur großen Dank aussprechen. Natürlich wollen wir die erfolgreiche Arbeit in allen Bereichen fortsetzen“, betont neue Vorsitzende Andreas Kaiser.

Drei Heimspiele für TTV Falken Rheinkamp zu Beginn

Der 40-Jährige wird weiter für die erste Mannschaft in der Verbandsliga an die Platte gehen, aber nicht mehr im oberen Paarkreuz antreten. Nachwuchsspieler Ben Graner hat den Routinier, der seit 1997 im Team steht und 22 Jahre als Spitzenspieler unterwegs war, in der Setzliste überholt. Der aktuelle Topspieler der Falken bleibt Damir Halilovic.

Die Saison startet praktisch mit drei Heimspielen: 4. September um 18.30 Uhr gegen TTC Bottrop, am 19. September um 11 Uhr bei der eigenen zweiten Mannschaft, am 25. September um 18.30 Uhr gegen TB Beckhausen. Die Falken-Zweite muss am 4. September bei Weiß-Rot-Weiß Kleve starten. Die in der Landesliga spielende dritte Mannschaft bekommt es zum Auftakt am 5. September ab 11 Uhr mit dem TuS Rheydt-Wetschewell zu tun.

„Sportlich sind wir für unsere Verhältnisse auf dem Zenit. Es wäre klasse, wenn wir das Niveau in den nächsten Jahren halten könnten“, sagt Andreas Kaiser. Der würde gern die Nachwuchsabteilung noch ausbauen. Derzeit gibt eine U18- und U15-Mannschaft.

