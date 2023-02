TTV Falken Rheinkamp: „Erste“ gewinnt das interne Duell

Moers. Das interne Duell in der Verbandsliga beim TTV Falken Rheinkamp war nicht so deutlich, wie es das Endergebnis vermuten lässt.

In der Tischtennis-Verbandsliga gewann Aufstiegsfavorit TTV Falken Rheinkamp das vorgezogene interne Duell gegen die eigene Reserve mit 9:4. Aber bereits das Ballverhältnis von 522:474 zeigt, dass die Angelegenheit so deutlich dann doch nicht war. „Man kennt sich und die Favoritenrolle gibt es nur auf dem Papier“ fasste Spieler Andreas Kaiser zusammen. Falken-Kapitän Damir Halilovic ergänzte: „Wichtig war, dass wir mit viel Respekt an den Tisch gegangen sind.“

Die „Erste“ erwischte zwar den deutlich besseren Start und ging mit 5:1 in Führung. Die Zweitvertretung sorgte anschließend jedoch für die erwartete Spannung und verkürzte auf 4:5. Es folgten denkbar knappe Spiele, bei denen drei Partien erst im fünften Satz mit zwei oder drei Punkten Unterschied entschieden wurden - allerdings allesamt zu Gunsten des Tabellenzweiten, auf den am 12. Februar das Gipfeltreffen gegen TuSEM Essen wartet. Die Reserve empfängt bereits am Sonntag Adler Frintrop.

Punkte, Falken 1: Graner/D. Halilovic, Kaiser/Schauer, Graner (2), D. Halilovic (2), Mighali (2), Schrooten.

Falken 2: Hamers/A. Halilovic, Hunke, Heinrich, Gundlach.

