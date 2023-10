Trotz Niederlage überzeugt die BG Lintfort bei den Löwen

Kamp-Lintfort. Am Ende gibt es für die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort die erwartete Niederlage – doch die Stimmung ist klar besser als zuletzt.

Am Ende gab es für die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort die erwartete Niederlage – doch die Stimmung war eine ganz andere als zuletzt nach dem katastrophalen Auftritt gegen Meckenheim. Die Mannschaft von BGL-Coach Marcel Buchmüller hatte einen leidenschaftlichen Auftritt abgeliefert, ließ trotz mehrerer Widerstände vor allen Dingen den Kopf nie hängen und hatte somit insgesamt die bislang beste Saisonleistung abgeliefert. Dennoch ging die Partie bei der SG Bergische Löwen mit 96:114 (47:68) verloren.

„Das war eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Vorwoche. Wir haben gekämpft und versucht, unseren eigenen Rhythmus zu finden“, war Buchmüller durchaus zufrieden. „Leider haben es die Löwen in einigen Situationen besser gemacht, aber man muss schon sagen, dass wir hier heute gegen einen Aufstiegsfavoriten gespielt haben.“

Das zeigte sich bereits in den ersten Minuten. Die Gastgeber spielten physisch in der Offensive, die BGL brauchte etwas, um sich darauf einzustellen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Löwen bereits zweistellig in Führung. „Wir haben es eigentlich recht zügig hinbekommen, die Herausforderungen zu meistern, die uns vor die Füße geworfen wurden“, so Buchmüller. Doch die guten Schützen der Gastgeber brauchten nicht viel Zeit und Platz, um ihre Chancen zu nutzen.

BG Lintfort reist nur zu neunt an

Zumal die BGL mit den Kräften haushalten musste, da sie wegen einiger Urlauber und Verletzten nur zu neunt angereist war. Zur Halbzeit schien die Partie entschieden. Doch die Gäste gaben nicht klein bei, Oskar Mellmann übernahm im zweiten Abschnitt die Führung. „Oskar hat seine Mitspieler heute alle besser gemacht, hat Dinge eingefordert, geredet, gecoacht. Das hat uns einen Schub nach der Pause gegeben. Vor allem die jungen Spieler haben davon profitiert.“

So gelang es der BGL, den Rückstand Stück für Stück zu verkürzen. Der Ball lief nun besser durch die eigenen Reihen, die sich bietenden Chancen wurden genutzt. „Wenn wir am Ende noch unter zehn Punkte Differenz gekommen wären, hätte sich das eigentlich fast wie ein Sieg angefühlt. Aber dennoch war das eine Leistung, die wir öfter hinbekommen wollen. Nach den Ferien greifen wir wieder an“, sagt Buchmüller. Das gilt seit diesem Wochenende übrigens auch wieder für Cem Karakaya. Der Aufbauspieler hat sich nach einigen Jahren in unteren Ligen jüngst wieder der BGL angeschlossen und soll dem Team Flexibilität und Entlastung auf den Guard-Positionen geben.

BG Lintfort: Tiggelkamp 19, Kanbir 16, Humm 12, Mellmann 12, Malesevic 11, Kulac 8, Sehovic 7, Wittich 6, Karakaya 5.

