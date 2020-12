Trotz Corona: Sascha Hubbert hat die Triathlon-EM im Visier

Rheinberg/Wesel Auf ein besseres Jahr 2021 hoffen Sportler am Niederrhein wie Triathlet Sascha Hubbert, der in Wesel wohnt, aber für Rheinberg startet.

Rheinberg/Wesel. ​Triathlet Sascha Hubbert ist überaus flexibel. Auch im neuen Jahr 2021, das einfach nur besser werden soll. „Trotz Corona bleibt einem ja der Individualsport immer erhalten in irgendeiner Form. Wir fahren jedenfalls nicht runter, sondern trainieren einfach weiter – so gut es geht“, sagt der 30-jährige Weseler, der für das Triathlon Team Rheinberg unterwegs ist und seine Lebensgefährtin stets mit einschließt, die für den TuS Xanten gemeldete Langstreckenläuferin Carina Fierek.

Weil es kaum Wettkämpfe im Jahr 2020 gab, machte das Duo sein eigenes Programm. Dazu zählten im Sommer eine 14-tägige sportliche Fahrradrunde auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien oder etwa Etappen durch die nahegelegene Eifel.

„Ich hoffe, dass im neuen Jahr mehr Triathlon möglich ist. Einige Organisatoren haben es ja geschafft, trotz Corona einen Wettkampf auf die Beine zu stellen“, betont Sascha Hubbert. Der hat für 2021 ein großes Ziel: die Europameisterschaft im Juli beim Iron Man im bayerischen Roth.

Schwimmtraining wird zum Problem

Ob die EM auch ausgetragen werden kann, steht noch in den Sternen. „Zum Triathlon in Roth kommen weltweit mit die meisten Zuschauer. Ich bin deshalb noch etwas skeptisch, ob wirklich gestartet wird. Angemeldet bin ich auf jeden Fall“, betont Hubbert.

Derzeit wird das Schwimmtraining ein wenig zum Problem. Im Sommer ging es oft in den nahe gelegenen Weseler Auesee. „Seit sechs Wochen allerdings ist Schwimmen nicht mehr möglich, weil die Bäder geschlossen sind. Im neuen Jahr muss ich vermutlich bei Null wieder anfangen, sobald sich die Gelegenheit in einem Hallen- oder Freibad ergibt“, hebt der Triathlet hervor.

Zweiter Start auf Hawaii für 2021 kein Thema

Ein zweiter Start auf Hawaii nach 2019 ist in diesem Jahr nicht geplant. „Dazu müssen Bedingungen und Trainingsumfang stimmen, sonst lohnen Aufwand und Geldausgabe für die Reise nicht", sagt der Rheinberger Athlet.

Aktuell hat Sascha Hubbert als Mitarbeiter in der Produktion bei BYK Chemie in Wesel beruflich viel zu tun: „Ich arbeite oft sechs Tage die Woche, baue aber dadurch auch Überstunden für Sportfreizeit auf.“ Letzteres motiviert natürlich im Hinblick auf eine Zeit, in der Wettkämpfe und ihre Vorbereitung wieder leichter möglich sein werden.

Titelverteidiger beim Wesel-Marathon

Ein Titel, den Sascha Hubbert gern verteidigt hätte in 2021, ist erst einmal ausgesetzt. Der Wesel-Marathon fällt bekanntlich flach. „Anfang Januar 2022“, sagt Hubbert, „laufen wir aber wieder um den Auesee. Ganz sicher.“