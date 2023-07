Die 4er-Formation vom GRMSV Moers in Erzhausen: (von links) Anika van Zütphen, Lina Marcella Beckers, Alina van Zütphen und Franziska Milbrandt.

Hallenradsport / DM Trotz Abstieg vom Rad startet Moerser Quartett in Nufringen

Moers. Beim Internationalen Deutschland Cup im Hallenradsport geht es für den Grafschafter Rad- und Motorsportverein (GRMSV) Moers um die DM-Teilnahme.

Für den Internationalen Deutschland Cup im Hallenradsport musste das Team der 4er-Kunstradsport der Frauen vom Grafschafter Rad- und Motorsportverein (GRMSV) Moers ins hessische Erzhausen anreisen. Die 14 Mannschaften dort kämpften um nichts Geringeres als um die Teilnahme an den Deutschen Hallenradsportmeisterschaften am 22. und 23. Juli in Nufringen.

Der GRMSV hatte sich mit einer Mannschaft für den Wettbewerb in Erzhausen qualifiziert. Nun sollte die DM-Teilnahme eingetütet werden. Doch Krankheiten, Verletzungen, der Beginn der Sommerferien mit der damit verbundenen Schließung der Sporthallen sorgten für ein eher spartanisches Trainingsprogramm Richtung Ausscheidungswettbewerb in Hessen und schließlich den nationalen Titelkämpfen.

Nicht optimal vorbereitet

So ging das Moerser Quartett nicht optimal vorbereitet in Erzhausen an den Start, auch wenn die Stadt Moers nach Gesprächen mit den Vereinsverantwortlichen noch ein paar Extra-Trainingseinheiten möglich gemacht hatte. Gleichzeitig wollten sich aber Lina Marcella Beckers, Franziska Milbrandt, Alina und Anika van Zütphen auch nicht kampflos geschlagen geben.

Von den 14 gemeldeten Teams hatten zwölf die Chance, einen der DM-Plätze zu ergattern. Eingereicht hatte das GRMSV-Quartett die elfthöchste Schwierigkeitspunktzahl, womit sich das Team keine großartigen Patzer erlauben durfte, wenn sie das DM-Ticket nicht gefährden wollten.

Hochkonzentriert beim fünfminütigen Programm

Hochkonzentriert starteten sie ihr fünfminütiges Programm. Doch nach einem guten ersten Drittel musste eine Fahrerin bei einer Torfahrt vom Rad steigen. Das sorgte für einen kräftigen Punktabzug und bedeutete, dass nun rein gar nichts mehr schiefgehen durfte. Das klappte. Am Ende wurde das Team Zehnter und startet bei der DM.

„Selbst bei bestem Wetter können wir mit unseren Spezialrädern nicht draußen auf Betonboden trainieren“, so Ralf van Zütphen, GRMSV-Sprecher. „Parkett oder Linoleum müsste es schon sein, sonst gegen die Räder kaputt.“

Nun fiebert das Moerser Quartett dem Start in der Schwabenlandhalle in Nufringen entgegen, auch wenn die Chancen auf einen Titelgewinn eher gering sind.

