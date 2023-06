Trio der SG Niederrhein beim nationalen Titelkampf in Berlin

Am Niederrhein. Die SG Niederrhein kann nicht jedes Jahr Mitglieder zu den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen schicken. Nun ist ein Trio in Berlin.

Wer bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) im Schwimmen startet, gehört definitiv zu den 25 beziehungsweise 30 besten Schwimmerinnen oder Schwimmern in Deutschland. Im jeweiligen Jahrgang.

Die Startgemeinschaft (SG) Niederrhein konnte gleich ein Trio zu den DJM nach Berlin schicken, gehört im Vergleich zu den größten, weil mitgliedstärksten Schwimmvereinen der Republik, wie dem SV Bayer Uerdingen 08 mit offiziell mehr als 10.000 Mitgliedern, dem SV Blau-Weiß Bochum oder dem SV Bamberg mit fast 6500 Mitgliedern, aber eher zu den kleineren Vereinen.

Mit Trainer Tim Spiwoks

Insgesamt etwa 35 Wettkampfschwimmerinnen und -schwimmer aus den drei Vereinen SC Blau-Weiß Moers, SV Neukirchen und FS Rheinkamp werden in der SG Niederrhein sowohl gefördert als auch gefordert. Die SG Essen oder der SC Magdeburg beispielsweise traten nun allein bei den nationalen Titelkämpfen in der Bundeshauptstadt jeweils mit einer mehr als 30-köpfigen Mannschaft an. Doch die SG Niederrhein brauchte sich nicht zu verstecken, hatte mit Eelkje Burghardt, Lia Stermann (beide Jahrgang 2007) und Thomas Koch (2006) ein Trio entsendet.

Das vertrat die SG bei insgesamt acht Starts durchaus erfolgreich – auch wenn am Ende kein Titel dabei heraussprang. SG-Trainer Tim Spiwoks hatte die Drei begleitet und betreute es vor Ort.

Eine ganz besondere Atmosphäre

„Die Atmosphäre in der riesigen Halle vor rund 3000 Zuschauern ist etwas ganz anderes als bei unseren normalen Wettkämpfen“, zeigte sich Lia Stermann bei ihrer DJM-Premiere durchaus beeindruckt. „Ich habe mich sehr darauf gefreut und es war toll, fast eine Woche lang mit den besten Nachwuchsschwimmern Deutschlands im Becken zu sein. Trotzdem spürt man auch einen besonderen Druck.“

Eelkje Burghardt war bereits zuvor bei den Jahrgangsmeisterschaften dabei, startete in diesem Jahr gleich viermal. „Es ist das erste Mal, dass ich auf dem Startblock alles ausblenden konnte und die Nervosität ganz verschwunden war“, sagte sie nachher.

Sie schlug zweimal als Elfte an, unterbot dabei mit 34,82 Sekunden über 50 Meter Brust ihr Meldeergebnis von 34,95 Sekunden, und blieb über 100 Meter Freistil auf der 50 Meter Bahn in der Schwimm- und Sprunghalle im Europa-Sportpark mit 59,70 Sekunden erstmals unter einer Minute blieb. Einen weiteren Vereinsrekord stellte sie auch über 50 Meter Rücken in 31,93 Sekunden auf, mit dem sie in Berlin auf den 21. Rang landete.

Eelkje Burghardt ging bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin für die SG Niederrhein ins Wasser. Foto: Desiree Stermann

Eelkje Burghardt lässt es krachen

Über 50 Meter Freistil ließ es Eelkje Burghardt krachen. In 27,24 Sekunden sicherte sie sich als Vorlaufsechste einen der begehrten und äußerst rar gesäten Finalplätze. Dort wurde sie schließlich Achte in 27,32 Sekunden.

Thomas Koch wurde über 200 Meter Freistil in 2:01,09 Minuten 20., blieb unter seiner Meldezeit von 1:59,52 Minuten, war aber zufrieden.

Lia Stermann hatte mit 50 und 100 Meter Schmetterling sowie 50 Meter Freistil drei Starts zu absolvieren. Sichtlich beeindruckt und nervös wurde sie auf ihrer Paradestrecke den 50 Meter Schmetterling in einer Zeit von 29,77 Sekunden 20. und ließ dabei zehn Konkurrentinnen hinter sich.

„Über die anderen beiden Strecken konnte ich leider nicht das abrufen, was ich mir vorgenommen hatte, aber allein die Teilnahme ist für mich etwas ganz Besonderes“, sagte sie nach dem 24. Platz in 1:09,29 Minuten über die doppelte Schmetterling-Distanz und dem 30. Rang über die 50 Meter Freistil in 28,70 Sekunden. Aber allein die DJM-Teilnahme war für die SG Niederrhein schon ein Gewinn.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region