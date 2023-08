Triathletinnen-Trio vom AS Neukirchen-Vluyn holt drei Siege

Neukirchen-Vluyn. Gleich drei erste Plätze in ihren jeweiligen Altersklassen von W20 bis W45 holen Triathletinnen vom AS Neukirchen-Vluyn beim Möhnesee-Triathlon.

Gleich drei erste Plätze holten sich jetzt Triathletinnen vom AS Neukirchen-Vluyn beim Möhnesee-Triathlon. Theresa Müller, Angela Tempesta und Yvonne Linßen landeten in ihren jeweiligen Altersklassen ganz vorne in der Wertung.

Beim Möhnesee-Triathlon starteten insgesamt rund 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Volksdistanz mit 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Im Angebot war aber außerdem noch die sogenannte Kurzdistanz mit 1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen.

„Von besonderen Herausforderungen geprägt“

„Der Wettkampf war von besonderen Herausforderungen geprägt. Ein böiger Wind sorgte für einen hohen Wellengang, was eine besondere Schwimmtechnik erforderte. In den Wellen schwankende Bojen erschwerten zudem den Triathleten die Orientierung beim Schwimmen“, zog AS-Vorsitzender Kai Ruthmann am Ende zumindest wetterbedingt ein eher durchwachsenes Fazit. Auch wenn das angekündigte Gewitter glücklicherweise ausblieb und damit die Radfahrstrecke für die Triathleten trocken war.

Dennoch sei die hügelige Radstrecke, bei der 240 Höhenmeter pro Runde zu bewältigen waren, schwierig zu fahren. „Bergab erreichten die AS-Aktiven Geschwindigkeiten von über 60 Stundenkilometer“, so Ruthmann.

Auch die Laufstrecke hätte es in sich gehabt – mit einer extrem steilen Steigung gleich zu Beginn.

Teil der NRW-Landesmeisterschaft

Theresa Müller gewann die Altersklasse W20 im Kurztriathlon in 2:38:54 Stunden, Angela Tempesta siegte in ihrer Altersklasse W35 in 2:44:34 Stunden. Bei diesem Wettkampf der beiden AS-Mitglieder handelte es sich auch um die NRW-Landesmeisterschaft auf der Kurzdistanz. „In dieser Wertung kam die erst 20-jährige Theresa Müller auf den dritten Platz und Angela Tempesta, die vor wenigen Wochen noch beim Ironman in Frankfurt brillierte, auf den vierten Platz“, freut sich der AS-Chef.

Yvonne Linßen rundete das Bild mit einem Sieg in der Altersklasse W45 beim Volkstriathlon in 1:23:13 Stunden ab. „Damit belegten alle drei gestarteten AS-Triathletinnen in ihrer jeweiligen Altersklasse den ersten Platz“. so Ruthmann.

Bei den Herren startete Mike Schieder über die Kurzdistanz in der Altersklasse 50 und belegte dort mit 2:45:15 Stunden den fünften Platz. Michael Tempesta startete auf der Volksdistanz in der Altersklasse M40 und wurde in 1:17:19 Stunden am Ende Siebter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region