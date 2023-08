Transferknaller: Sterkrade holt vier Scherpenberger Spieler

Vom SV Scherpenberg zur Sportvereinigung Sterkrade-Nord: Ibrahim Üzüm (links), hier in der vergangenen Saison beim 2:2 gegen die Nordler am Ball.

Oberhausen/Moers. Unerwarteter Personalwechsel in der Fußball-Landesliga: Sterkrade-Nord bekommt üppige Verstärkung – ausgerechnet von Tabellenführer Scherpenberg.

Nach einem verkorksten Start in die Fußball-Landesliga mit drei Niederlagen und 0:11 Toren hat die Sportvereinigung Sterkrade-Nord am Freitagabend reagiert und gleich vier neue Spieler verpflichtet – ausgerechnet vom Spitzenreiter SV Scherpenberg, der aktuell 29 Spieler inklusive vier Torhüter im Kader hat, im Sommer seinerseits drei Nordler transferiert hatte und in der Branche als durchaus zahlungskräftiger Verein gilt. Sterkrades Cheftrainer Sven Schützek war in den vergangenen Tagen allerdings auch nicht untätig, tat offenbar neue Finanzquellen auf, um sich ein durchaus starkes Scherpenberger Quartett auch leisten zu können.

Mit Baran Özcan wechselt ein Spielmacher nach Oberhausen, der auf der Position 10 zu Hause ist. Der 31-jährige Routinier war erst in der Winterpause von Ligakonkurrent SV Hönnepel-Niedermörmter zu den Moerser gewechselt, verpasste aber im Mai mit Scherpenberg den angestrebten Aufstieg in die Oberliga. Im neuen 4-4-2-Spielsystem mit den beiden Spitzen Kostas Mitroglou und Tim Falkenreck vornweg schien für Özcan kein Platz mehr in der ersten Elf frei.

SV Scherpenberg: Ibrahim Üzüm zuletzt nur auf der Bank

Auch für Ibrahim Üzüm, der seit 2019 für Scherpenberg unterwegs ist und meist zu den Aktivposten zählte, wurde die Luft im defensiven Mittelfeld dünn. Der lauf- und kampfstarke 24-Jährige saß zuletzt beim 3:1 im Derby gegen den 1. FC Lintfort auf der Bank. Da hatte Trainer Ralf Gemmer erneut Ex-Regionalligaspieler Konstantin Möllering (ehemals Preußen Münster) und Yunus Kocaoglu starten lassen.

Trainer Sven Schützek von der Sportvereinigung Sterkrade-Nord erhofft sich von seinen Verstärkungen über kurz oder lang auch sportlichen Erfolg in der Fußball-Landesliga. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Ziemlich außen vor in den ersten drei Spielen waren auch zwei hoffnungsvolle Youngster im Scherpenberger Aufgebot. Innenverteidiger Linus Ansumana (19) wusste in der vergangenen Saison neben Kapitän Nico Frömmgen zu überzeugen, musste aber seinen Startplatz nun an den Ex-Sterkrader Nico Kuipers abgeben. Auch der rechte Außenbahnspieler Ouassim El Abdouni, der offensiv und defensiv seine Qualitäten hat, kam im Gegensatz zur vergangenen Saison bislang kaum auf Einsatzminuten.

Sterkrade-Nord bietet Amateurverträge an

„Alle vier Spieler werden uns sicher weiterhelfen im Laufe der Saison“, betont Nordler-Trainer Sven Schützek. Der Wechsel des Quartetts ist übrigens nur deshalb bis zum 31. August ablösefrei möglich, weil Sterkrade den Spielern einen Amateurvertrag angeboten hat, der auch die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen beinhaltet und entsprechend teurer ist als ein normaler Kontrakt.

Am Sonntag (15 Uhr, Franzstraße) im Auswärtsspiel beim 1. FC Lintfort, dem alten Klub von Coach Schützek, wird das Quartett allerdings noch nicht spielberechtigt sein. „Da werden wir mit unseren aktuellen Bordmitteln auskommen müssen“, betont Sven Schützek.

SV Scherpenberg: Auch Valdet Totaj mit Abwanderungsgedanken

Beim SV Scherpenberg hegt indes ein fünfter Fußballer Abwanderungsgedanken. Offensivspieler Valdet Totaj, der vergangenen Sonntag nach seiner späten Einwechselung das Tor zum 2:1 im Derby gegen die Lintforter erzielt hatte, wird unter anderem mit dem Bezirksligisten FC Kosova in Verbindung gebracht. Bei den Düsseldorfern spielt seit dieser Saison auch der langjährige Scherpenberger Torjäger Maximilian Stellmach. Beim 5:1 im ersten Match beim TuS Mündelheim vergangenen Sonntag traf Stellmach sogleich zweimal für die Rot-Schwarzen ins Netz.

