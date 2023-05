Trampolin-Quartett vom TV Utfort-Eick ist stark in Voerde

Moers. Zu den Rheinischen Einzelmeisterschaften im Trampolinturnen schickt der TV Utfort-Eick Leona Dehnert, Jonas Binn, Joel Paschke und Mia Ketzer.

Für die Rheinischen Einzelmeisterschaften im Trampolinturnen in Voerde hatten sich vom TV Utfort-Eick mit Jonas Binn (Jahrgang 2009), Joel Paschke (2007), Leona Dehnert (2012) und Mia Kretzer (2007) zwei Jungen und zwei Mädchen qualifiziert. Jonas Binn machte den Anfang.

Der Turner, der immer hochwertige stabile Leistungen präsentierte, zeigte dabei gleich zwei neue Übungen mit Doppelsalto. Starke Nervosität führte aber zu einem kleinen Fehler in der Pflichtübung und einem Abbruch in der ersten Kürübung. Doch im Finale hatte er seine Nerven im Griff, überzeugte und holte sich Platz eins.

Mit veränderten Übungen

Joel Paschke hatte ebenfalls seine Übung verändert. Gegen eine kleine, aber starke Konkurrenz war er nach der Pflicht Dritter. Seine erste Kürübung beendete er nervenstark mit drei Doppelsalti als Zweiter, bestätigte den Platz auch im Finale.

Leona Dehnert turnte ihre Übungen ohne Fehler durch, verpasste dennoch knapp das Finale. Die Konkurrenz war in ihrer Altersklasse zu groß und stark. Sie wurde am Ende Neunte.

Mia Kretzer präsentierte eine neue und schwerere Übung als zuletzt. In der Pflichtübung hatte sie einen kleinen Fehler beim letzten Sprung, ging als Vierte in ihre erste Kür. Trotz eines erneuten Fehlers am Ende zog sie als Dritte ins Finale, in dem sie sich Platz zwei und ebenfalls die Rheinische Vizemeisterschaft sicherte.

