Trainer Tobias Liebke verlängert bei BG Lintfort bis 2024

Kamp-Lintfort. Tobias Liebke bleibt seinem Heimatverein treu. Der Trainer vom Basketball-Zweitregionaligist BG Lintfort verlängert seinen Vertrag bis 2024.

Die Basketballer der BG Lintfort setzen weiter auf Kontinuität. Nachdem die vergangene Saison aufgrund der Corona-Pandemie erst gar nicht angepfiffen wurde, hatten die Verantwortlichen genügend Zeit, die Lage zu evaluieren und personelle Weichenstellungen vorzunehmen. Ein Ergebnis dieser Überlegungen: Tobias Liebke, Headcoach der ersten Mannschaft in der 2. Regionalliga, hat seinen Vertrag langfristig bis zum Jahr 2024 verlängert.

Der 36-Jährige einigte sich mit BGL-Sportwart Michael Deininger und dem Vorsitzenden Ewald Schubert auf die Fortsetzung der bislang überaus erfolgreichen Zusammenarbeit. Liebke hatte das Team im Jahr 2013 von Steffi und Fabian Wagner nach dem Abstieg in die Oberliga übernommen. Zuvor war er bereits für die zweite BGL-Mannschaft in der Landesliga verantwortlich und wechselte dann im Sommer 2012 zum damaligen Erstregionalligisten Giants Düsseldorf, wo er sowohl die erste Mannschaft als auch noch die U19 in der Nachwuchs-Bundesliga trainierte.

Nach nur einem Jahr in der Landeshauptstadt konnte er allerdings dem Angebot von dem Aushängeschild seines Heimatvereins einfach nicht widerstehen.

Aufstieg in die 1. Regionalliga

Die Mannschaft wurde fortan deutlich verjüngt und entwickelte sich unter der Regie des heute 36-Jährigen prächtig. So stand nach anfänglichen Aufs und Abs nach der Saison 2016/2017 als Aufsteiger nicht nur die Vizemeisterschaft in der 2. Regionalliga fest, sondern – durch den Verzicht des Meisters Deutzer TV – als Bonbon auch noch die Möglichkeit, den direkten Durchmarsch in die 1. Regionalliga wahrzunehmen. Die BG Lintfort und Tobias Liebke ließen sich auf dieses Abenteuer ein – und schafften im ersten Jahr völlig sensationell den Klassenerhalt.

Ein Jahr später dann allerdings wieder der Abstieg in die 2. Regionalliga. Nach abermaligen Umstrukturierungen lag das Team bis zum Abbruch der Spielzeit 2019/2020 auf einem guten siebten Tabellenplatz und damit auf Kurs Klassenerhalt. Diese erfolgreiche Zeit findet nun ihre Fortsetzung.

„Wir haben uns auf die langfristige Verlängerung geeinigt, damit es für uns und auch Tobias einfacher ist, mittelfristig planen zu können. Das ist für beide Seite die optimale Lösung“, sagt der BGL-Vorsitzende Ewald Schubert.

Und auch Liebke freut sich, dass er weiterhin in der Glückauf-Halle das Kommando haben wird. „Nach nun mehr als einem Jahr ohne Basketball hoffen wir, dass es bald wieder losgehen kann. Die Motivation ist groß, wir wollen zurück aufs Feld und endlich wieder spielen. Wie es sportlich aussehen wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt aber überhaupt noch nicht sagen. Die lange Pause wird aber bestimmt zu einigen Verschiebungen in der Liga geführt haben.“

Auch, wie der Kader der BG Lintfort in der kommenden Spielzeit aussehen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die entsprechenden Gespräche mit den Spielern sollen allerdings nun in den kommenden Wochen aufgenommen werden. „Ich bin optimistisch, dass sich unser Gesicht nicht allzu sehr verändern wird und wir einen schlagkräftigen Kader für die neue Saison auf die Beine gestellt bekommen“, sagt Liebke, der „nebenbei“ auch heute noch gelegentlich für die vierte Herren-Mannschaft seines Herzensklub in der Kreisliga aufläuft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region