Trainer Thomas Pannen hört beim SV Neukirchen auf

Der SV Neukirchen baut an seinen Strukturen. Gelingt der Klassenerhalt? Wie sieht die künftige Mannschaft aus? Es sind viele wichtigen Fragen offen. Eine Antwort gibt’s bereits: Thomas Pannen wird seine kurze Trainertätigkeit nach der Saison wieder beenden. „Ja, ich höre auf. Ich möchte mich künftig mehr meiner Familie widmen“, so die Begründung des 35-jährigen Vaters zweier kleinen Kinder. Seine Spielerkarriere endete bekanntlich abrupt nach einem Kreuzbandriss im vergangenen September im Lokalderby gegen die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen.

„Ich denke, es ist die richtige Entscheidung. Die letzten 20 Jahren waren intensiv, turbulent und zeitaufwendig. Ich brauche einfach mal Ruhe und Abstand“, führt Thomas Pannen fort. „Ich werde aber als Trainer zurückkehren, weiß aber noch nicht wann und wo. Ich gönne mir eine mindestens einjährige Auszeit.“

Klarer Aufwärtstrend

Für Thomas Pannen kam das Traineramt beim SV Neukirchen ziemlich überraschend. Der Verein brauchte nach der Trennung des glücklosen Christian Wetteborn, noch in der Startphase der Meisterschaft, schnellstmöglich einen geeigneten Nachfolger und fand mit Pannen seinen Wunschkandidat. Seit seiner Amtsübernahme ist bei der Mannschaft ein Aufwärtstrend zu erkennen. Das große Zittern um den Klassenerhalt wird aber wohl noch einige Zeit andauern.

Die Blau-Gelben müssen die Konzentration hochfahren, denn am kommenden Samstag, 18 Uhr, gastiert im Julius-Stursberg-Gymnasium die DJK Adler Königshof II. Und die Krefelder sind richtig schwer in ein Schema zu pressen.

Qualität ist eigentlich genügend an Bord, nur mit der Umsetzung läuft es nicht immer glatt. Die Mannschaft ist sicherlich an guten Tagen in der Lage nahezu jedem Gegner der Liga gefährlich zu werden. Es gibt aber auch solche Spieltage, da ist die DJK-Leistung erschreckend schwach – oder der Verein tritt erst gar nicht an. Königshof II hat tatsächlich die Partie bei TD Lank wegen Spielermangels abgesagt.

Mit der Konkurrenz gleichziehen

Auch die Gäste (9:15 Punkte) sind nicht frei von Abstiegssorgen. Für Neukirchen (7:17) ist dieses Kräftemessen eine willkommene Gelegenheit mit dem Konkurrenten gleichzuziehen. Die Hausherren wollen unbedingt den „nächsten Schritt“ gehen, vertrauen ihrem zuletzt durchsetzungsstarken und treffsicheren Rückraum: Philipp Peich, Aljosha Akuinor und Gerit Fietze haben unlängst beim Remis in Lürrip 27 der insgesamt 33 Tore erzielt.

Aber der SV Neukirchen benötigt zudem auch ganz dringend Stabilität in der Verteidigung. Hier fehlte es in Lürrip vor allem an Leidenschaft und Hingaben.

Zum Glück, kehrt der zuletzt verhinderte Deckungschef Dennis Kühn wieder zurück ins Aufgebot.

>>>DAS SAGT DER 2. ABTEILUNGSLEITER BJÖRN BAAR

„Ich kann die Entscheidung von Thomas Pannen, künftig sich eine Auszeit zu nehmen, absolut nachvollziehen“, so die Worte von Björn Baar, den 2. Vorsitzenden des SV Neukirchen. „Aber ich hätte auch gerne gesehen, dass er bei uns weitermacht.“