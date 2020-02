Trainer Thomas Geist verlässt zum Saisonende den FC Meerfeld

Fußballtrainer Thomas Geist wird zum Saisonende den Bezirksligisten FC Meerfeld verlassen. Dies hat er vor wenigen Tagen mit dem Vereinsvorstand um den Vorsitzenden Oliver Knothe besprochen und am Dienstagabend der Mannschaft vor dem Training mitgeteilt. Gespräche mit anderen Vereinen habe es noch nicht gegeben, versichert Geist. „Bevor ich so etwas mache, kläre ich immer erst alles mit meinem aktuellen Verein“, versichert der Trainer, der auch langjährige Erfahrungen in der Ober- und Landesliga gesammelt hat.

Thomas Geist ging vor fünf Jahren in Meerfeld an Bord und schaffte gleich zu Anfang den Wiederaufstieg in die Bezirksliga. „Ich habe mich immer sehr wohl in Meerfeld gefühlt und die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und dem Vorstand ist ebenfalls sehr gut und vertrauensvoll. Doch nach fünf Jahren braucht meines Erachtens der Verein neue Impulse – und ich eine neue Herausforderung“, sagt Geist.

Nun hoffen FC-Vorstand und Geist, dass auch in dieser Saison der Verbleib in der Bezirksliga gelingt und es so ein Abschiedsfest mit dem Klassenerhalt geben kann. „Der FC Meerfeld dankt Thomas Geist für die lange vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Oliver Knothe. „Dass die Mannschaft funktioniert, hat sie am vergangenen Freitag eindrucksvoll bewiesen als sie den Tabellendritten Broekhuysen in der Nachspielzeit mit 3:2 schlagen konnte. Thomas Geist wünschen wir viel Erfolg bei seinen kommenden Aufgaben.“