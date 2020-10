Trainer Hünten erklärt den Top-Start des TV Schwafheim

Moers. Der TV Schwafheim ist mit 12:0 Punkten optimal in die Saison der Handball-Landesliga gestartet. Wir haben beim Trainer nachgefragt.

Potenziale gab es schon in der Vergangenheit genügend. Nur kamen die Fähigkeiten viel zu unregelmäßig zum Vorschein. Doch die Landesliga-Handballer des TV Schwafheim scheinen derzeit alles richtig zu machen. Die Mannschaft hat eine gute Entwicklung genossen, strotzt vor Selbstbewusstsein und liefert sich aktuell mit dem TV Oppum II ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Tabellenspitze.

Die Rivalen haben jeweils 12:0-Punkte auf dem Konto und die restliche Konkurrenz bereits ein Stück weit distanziert. Schwafheims Trainer Dirk Hünten spricht in der spielfreien Herbstpause über sein Team.

Herr Hünten, die Bilanz ist nach sechs Spieltagen immer noch makellos. Spielen Sie in dieser Saison um die Meisterschaft mit?

Hünten: Nach der Saison sind wir bekanntlich schlauer. Wir haben einen guten Kader dem ich einiges

zutraue. Aber es wird ein langer, harter Weg. Ich denke, ja wir reden bei der Titelvergabe ein Wörtchen mit.

Sie haben viel Stammpersonal gehalten und relativ wenige Neuzugänge geholt. Woher kommt im Vergleich zur vergangenen Saison aktuell diese tolle Stabilität ?

Die Stabilität ist in erster Linie ein Verdienst unseres breiten Kaders. Wir haben jede Position gut und doppelt besetzt, können somit besser auf Ausfälle, Formschwankungen oder Sperren reagieren. Wichtig war auch, erfolgreich in die Saison zu starten. Das gibt einen zusätzlichen Schub an Selbstbewusstsein.

An welchen Stellschrauben haben Sie genau gedreht ?

An gar nicht so vielen. Die Mannschaft bringt ein gehöriges Maß an Eigenmotivation mit. Das sieht man regelmäßig bei unseren Deckungsauftritten. Spieler wie Mario Milewski, Pascal Prchala, Dominik Schmidt oder Henning Tervoort haben einfach Bock auf Abwehr, bringen stets die nötige Einstellung und Aggressivität mit.

Was bereitet Ihnen an der Mannschaft am meisten Freude ?

Ganz klar, mit welchem Engagement die Spieler in der Deckung zu Werke gehen.

Wie sieht es mit einzelnen Spielern aus?

Über allem steht das Kollektiv. Aber ich freue mich aber, dass sich gerade die beiden Neuzugänge Marten Sprehn und Dominik Schmidt schnell integriert haben. Torwart Marten Sprehn macht einen tollen Job zwischen den Pfosten, harmoniert gut mit seinen Vorderleuten und Dominik Schmidt ist schon ein wichtiger, zentraler Bestandteil der Verteidigung. Auch Helge Tervoort durchlebt eine riesen Entwicklung. Ich nenne ihn gerne einen Straßenhandballer. Er kann von Linksaußen bis Rechtsaußen jede Position bekleiden, ist in seinen Auftritten stets unbekümmert und äußerst torgefährlich. Und Kevin Wiedemann ist unser Regisseur auf der Platte, der genau weiß, wann das Tempo rauszunehmen oder wieder hochzufahren ist.

In der vergangenen Saison hat Ihnen die große Auswärtsschwäche zu schaffen gemacht. Haben Sie dieses Defizit nun im Griff?

Was in der vergangenen Saison war, interessiert mich überhaupt nicht mehr. Wir richten unsere Blicke nur nur noch nach vorne. Die Mannschaft ist gereift und gewachsen. Und nochmals: Wir können wechseln, ohne einen Qualitätsverlust zu befürchten.

Wo sehen Sie denn Optimierungsbedarf?

„Wir müssen ganz allgemein in puncto Tempo zulegen. Gerade bei der ersten und zweiten Phase ist noch Luft nach oben. Auch bei der Chancenverwertung sollten die Jungs zulegen. Wir erspielen uns sicherlich zahlreiche gute Einwurfmöglichkeiten, doch scheitern in Summe zu oft.

Die Corona-Pandemie nimmt aktuell wieder Fahrt auf, die Fallzahlen steigen rasant in die Höhe. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Ganz schwierig. Stand heute tendiere ich dahin, dass die Saison abgebrochen wird. Das heißt für uns aber nicht, dass wir uns jetzt schlafen legen. Wir arbeiten weiter so wie gewohnt und werden uns auf jeden Gegner gewissenhaft vorbereiten. Alles andere liegt nicht in unserer Hand.