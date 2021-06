Toni Juric, Zugang der HSG Krefeld Niederrhein aus Liga 2

Am Niederrhein. Die Mannschaft von Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein, die mit dem Moerser SC fusioniert haben, nimmt für die neue Saison Formen an.

Die HSG Krefeld Niederrhein, die mit den Handballern des Moerser SC fusioniert haben, sind in der Kaderplanung für die kommende 3. Bundesliga-Saison einen großen Schritt weitergekommen. Mit Antonio „Toni“ Juric unterschrieb ein Spieler bei den Eagles, der mit 1,99 Meter und durchtrainierten 123 Kilogramm allein optisch eine beeindruckende Erscheinung ist. Der 23-jährige Kreisläufer wurde am 24. November 1997 in Linz geboren und hat schon acht Länderspiele für die österreichische Nationalmannschaft unter anderem bei der Weltmeisterschaft auf dem Buckel.

Mit Lars Jagieniak soll Juric ein gefährliches Gespann am Kreis bilden. „Fraglos ein starker Ersatz für den abgewanderten US-Internationalen Paul Skorupa“, heißt es seitens der HSG. Juric wechselte vor der abgelaufenen Saison von seinem Heimatverein HC Linz AG zu Zweitligist Bayer Dormagen, wo es aber nicht so klappte, wie es sich alle Beteiligten vorgestellt hätten. Nun steht er im HSG-Team um Trainer Maik Pallach.

„Als wir gehört haben, dass er auf dem Markt ist, haben wir sofort Kontakt aufgenommen und sind sehr froh, dass wir ihn von uns überzeugen konnten. Maik und ich haben ihm aufgezeigt, was wir mit ihm vorhaben und konnten ihn so überzeugen. Er soll in Angriff wie Abwehr eine wichtige Rolle bei uns einnehmen, ist mit seinen 23 Jahren aber längst nicht am Ende seiner Entwicklung. So sehen wir ihn als unmittelbare Verstärkung und Rohdiamant gleichermaßen“, sagt Sportleiter Stefan Nippes, der vor allem die Physis des Neuzugangs lobt. „Er hat eine unglaubliche körperliche Präsenz und wird uns noch mehr Möglichkeiten geben. Dazu ist er neben der Platte ein sehr sympathischer Typ und wir sind sehr stolz, einen solchen Spieler mit Unterstützung unserer Gesellschafter und Sponsoren verpflichten zu können.“

Juric selbst freut sich über den Neuanfang in Deutschland. „Ich habe mich für die Eagles entschieden, weil es eine interessante, neue Herausforderung ist. Ich will das Team mit meiner bis jetzt gemachten Erfahrung voranbringen. Auch finde ich es spannend, dem Verein zu helfen, den Handball in der Region noch attraktiver zu machen und weiter voranzubringen. Ich freue mich auf die neue Saison und möchte mit den Eagles um den Aufstieg mitspielen. In Dormagen habe ich leider nicht die Spielzeit bekommen, die ich mir vorgestellt hätte und von der ich auch überzeugt, bin, dass sie angemessen gewesen wäre“, sagt der gelernte Speditionskaufmann. Der Vertrag des Rechtshänders läuft bis 2023. Sein Markenzeichen ist eine markante Sportbrille, die er trägt, seit er eine Verletzung davon trug, als er einen Finger ins Auge bekam.

