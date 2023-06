Tiziana Kaletta holt innerhalb von 24 Stunden zwei Titel

Rheinberg. Die Rheinberger Rollkunstläuferin Tiziana Kaletta startet erst im französischen Dijon und einen Tag später in Duisburg. Und fährt zwei Siege ein.

Rollkunstläuferin Tiziana Kaletta wurde vom Deutschen Rollsport und Inline-Verband für die ACS Burgundy Trophy 2023 im französischen Dijon nominiert. Die Gastgeber begrüßten den deutschen Bundeskader sowie Aktive aus Belgien, der Schweiz, Dänemark, den Niederlanden, Spanien und die Topfavoritinnen aus Italien.

Die Rheinbergerin, die für den TV Walsum Aldenrade startet, von WestLotto und dem Landessportbund NRW zum Top Talent des Monats Mai 2023 gekürt, bekam es mit vier italienische Läuferinnen und drei Läuferinnen des deutschen Bundeskaders zu tun. Mit ihrer neuen Kurzkürmusik „Caruso“ von Lucio Dalla war sie am Wochenende zuvor beim regionalen Grugapokal in Essen als Zweite nicht zufrieden. Es war aber auch die Laufprobe mit ihren neuen Rollschuhe mit Spezialpuffern. In Dijon zeigte Tiziana Kaletta dann, was in ihr steckt.

Eine ganze Reihe Doppelsprünge

Ihre Kurzkür mit Doppel-Axel, der Sprungkombination DoppelFlip, -Toeloop, Touren und -Salchow sowie der Split-Pirouette und der Pirouetten-Kombination aus Vor- und Rückwärtshacke, Sitz- und Camel waren klasse. Nach der Kurzkür führte Kaletta mit 38,88 Punkten vor Emma-Louisa Meyer (32,66). Daran änderte sich für die Rheinbergerin, die heute 15. Jahre alt wird, auch nach der Kür nichts mehr. Auch wenn dort nicht alles perfekt war, siegte die Rheinbergerin mit 4,51 Punkten Vorsprung. Besonders freute sie sich über ihre Schrittfolgen, die ihr Step Level 2 eingebracht haben.

Für die geplante Geburtstagsfeier am Samstag gibt’s nun aber eine Änderung. Tiziana Kaletta muss nach Göttingen zu Dr. Karin Knoll, Expertin für angewandte Trainingswissenschaften im Eiskunstlaufen, verwandt mit dem Rollkunstlaufen. „Dann fahren wir eben die 300 Kilometer da hin“, schmunzelt Vater Eric Kaletta. Nach der Siegerehrung in Dijon ging es jedenfalls direkt nach Hause, da einen Tag später die NRW-Landesmeisterschaften in Duisburg anstanden.

Geburtstagsfeier am Samstag

Die vergangenen zwei Jahre holte Kaletta den nationalen Titel. Das klappte erneut. Nach gerade vier Stunden Aufenthalt zu Hause, ging es nach Walsum zur Beckersloh-Halle. Auch da zeigte sie eine souveräne und nahezu fehlerfreie Kurzkür und führte das Feld vor Rimas Tarhuni auf Platz eins an.

Bei der Kür am gleichen Tag abends konnte Tiziana Kaletta trotz aller Strapazen an die Leistung der Kurzkür anknüpfen und lieferte dem Publikum eine ausdruckstarke Kür. Dabei präsentierte sie neben dem dreifach Salchow, auch die neu einstudierte Pirouetten-Kombination, die eine Bryant-Pirouette enthält. „Auch wenn diese noch nicht zu hundert Prozent sitzt, sorgte sie bei dem Publikum für staunende Gesichter“, so Eric Kaletta. Schließlich gab es den zweiten ersten Platz innerhalb von 24 Stunden.

Nächste Woche, 4. bis 8. Juli, stehen für Tiziana Kaletta die Deutschen Meisterschaften in Bayreuth an. Als Titelverteidigerin will sie sich gegen 26 Läuferinnen durchsetzen und für die Europameisterschaften 2023 im italienischen Ponte die Legno, empfehlen. Dafür sucht sie noch einen Sponsor.

