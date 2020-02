Timur Aydin vom SV Schwafheim II ist ein fairer Sportsmann

Waren in den vergangenen Jahren sämtliche Vereine aus dem Fußballkreis Moers bei den Senioren-Arbeitstagungen anwesend, so fehlten bei der Winter-Halbjahres-Tagung nun gleich sieben Klubs. Im Vereinsheim des SC Rheinkamp waren das der MSV Moers, FC Meerfeld, SV Orsoy, TB Rheinhausen, FC Rumeln-Kaldenhausen, TV Kapellen und der TuS Asterlagen, die durch Abwesenheit glänzten und dafür nun mit einem Ordnungsgeld belegt werden.

Bevor der Kreisfußball-Ausschuss einige wichtige Termine veröffentlichte, gab es zunächst eine Ehrung für den Schwafheimer Spieler Timur Aydin, Der Fußballverband Niederrhein (FVN) zeichnet jeden Monat einen Spieler für besonders faires Verhalten aus. Aydin bekam diese Auszeichnung im September 2019 für sein Fairplay im Spiel des SV Schwafheim II beim MSV Moers II. Er hatte dem Schiedsrichter signalisiert, dass das Tor nach seiner Vorlage nicht zählen dürfe, da der Ball bei seiner Flanke im Aus war. Zu diesem Zeitpunkt führte der MSV II mit 3:1.

Bildungsgutscheine für die Klubs

Neben dieser Auszeichnung erhielten eine Reihe von Vereinen aus den Händen des Kreisvorsitzenden Franz-Peter Mölders (SuS Rayen) und des Kreisgeschäftsführers Michael Vorbeck (VfL Repelen) Bildungsgutscheine, die beim FVN einzulösen sind. Mit diesen Gutscheinen können die Klubs ihre Mitarbeiter zu Lehrgängen des Verbandes entsenden, die sich dort weiterbilden können. Jeder Gutschein besitzt einen Wert von 125 Euro.

Damit zeichnete der Verband die Vereine aus, die ein Schiedsrichter-Übersoll haben. Sechs Gutscheine erhielt allein der GSV Moers, je drei wurden dem VfB Homberg und VfL Repelen übergeben; je zwei gingen an Alemannia Kamp, SV Haesen-Hochheide, FC Meerfeld, Rot-Weiß Moers, den SV Budberg; und je einer an den FC Rumeln-Kaldenhausen, TuS Asterlagen, Viktoria Birten, SV Büderich, SSV Lüttingen, SV Orsoy, OSC Rheinhausen, Rumelner TV, SC Rheinkamp, SV Millingen, FC Neukirchen-Vluyn, SV Sonsbeck, TuS Baerl und TuS Xanten.

Neuerungen für die Saison 2020/2021

Anschließend gab es einen kurzen Rückblick auf die abgelaufene Hallensaison, sowie einige zu erwartende Neuerungen in der kommenden Spielzeit 2020/2021. Falls dies im Frühjahr beschlossen werden sollte, gibt es ab dann keine Wochensperren mehr für Spieler nach einer Roten oder Gelb-Roten Karte. Die Sünder würden dann jeweils für Spiele in den Wettbewerben gesperrt, in denen sie die jeweilige Karte gesehen haben. Peter Hanisch (Rot-Weiß Moers) erläuterte noch einmal den Auf- und Abstiegsplan, Andre Horstmann (GSV Moers) gab noch einige Infos zum Alt-Herren-Fußball.

Schließlich teilte der Vorsitzende Wolfgang Jades (FC Meerfeld), der die Tagung gewohnt souverän und zügig leitete, noch den Start für die kommende Spielzeit mit. Am 9. August geht es mit den Niederrhein- und Kreispokalspielen in die neue Spielzeit 2020/2021. Eine Woche später erfolgt der Start für die 18-er-Ligen, am 23. August für die 16-er-Ligen. Die Saison endet am 6. Juni 2021. Daran schließen sich dann noch die Relegationsspiele an.