Tim Wagner vertritt den Moerser TV bei Winter-Olympiade

Moers. Der Moerser Hockeyspieler Tim Wagner nimmt am Deutschen Olympischen Jugendlager teil. Wegen Corona allerdings nicht direkt in Peking.

Nach Peking zu den Olympischen Winterspielen wäre Tim Wagner im Februar gern gereist. Für den 19-jährigen Hockeyspieler des Verbandsligisten Moerser TV war der Weg ins Reich der Mitte auch schon bereitet. Wie so oft in den vergangenen Monaten macht aber die Corona-Pandemie einen Strich durch die Reiserechnung. Ausländische Zuschauer sind in China bei den Spielen vom 4. bis 20. Februar nicht zugelassen. Tim Wagner, der den MTV beim Deutschen Olympischen Jugendlager vertritt, trifft sich mit ausgewählten Nachwuchssportlern nun vom 3. bis 13. Februar im bayerischen Bischofsgrün im Fichtelgebirge und drückt den deutschen Athleten aus der Ferne die Daumen.

„Vor Ort zu sein, wäre natürlich spannender gewesen. Allein deshalb, um eine neue Kultur mal kennenzulernen“, betont Tim Wagner, „ich freue mich natürlich trotzdem auf das anstehende Sportcamp und hoffe, dass ich einiges an Erkenntnissen für mich auch mit nach Hause nehmen werde.“

Der Moerser hatte sich für die Teilnahme unter anderem mit einem Video bei der zuständigen Deutschen Olympischen Akademie (DOA) beworben, die das Camp traditionell in Kooperation mit der Deutschen Sportjugend (dsj) anbietet. Im Deutschland weiten Wettbewerb wurden 40 Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 Jahren ausgewählt, die ihre olympische oder paralympische Sportart mit Erfolg betreiben und diese dann im Camp repräsentieren. Tim Wagner gehört dazu.

Olympisches Jugendlager: 20 Sportarten sind vertreten

15 Sommer- und fünf Wintersportarten sind im Fichtelgebirge vertreten, darunter eben auch Hockey. Es wird Diskussionsrunden und Gespräche mit Persönlichkeiten aus Sport und Gesellschaft geben, Arbeitskreise zu aktuellen Sportthemen, auch ein Rahmenprogramm mit gemeinsamen sportlichen Aktivitäten. Vermutlich im Winter-Schnee des Fichtelgebirges.

Natürlich werden die Nachwuchssportler zudem das Geschehen der Profis in Peking verfolgen, wenn auch nur über den Bildschirm und aus der Ferne.

Moerser TV: Aufstieg in die Hockey-Oberliga im Visier

Ein eigener Olympiastart ist für Tim Wagner zwar unrealistisch. Sportliche Ziele hat der Moerser trotzdem. „Wir wollen im nächsten Jahr in die Oberliga aufsteigen“, betont Wagner. Der MTV würde dann in der vierthöchsten Spielklasse mitmischen.

Beim Moerser TV ist Tim Wagner schon mit 19 Jahren eine feste Größe. Foto: Moerser TV

Seit mehr als einem Jahrzehnt spielt Wagner beim Moerser TV nun schon Hockey. Das Spiel mit dem gebogenen Stock ist seit langer Zeit eine Familiensache und sorgt dafür, dass Tim Wagner auch außerhalb der Verbandsliga-Spielfelder mittlerweile sehr rege für den MTV unterwegs ist.

Der Lehramtsstudent ist als Nachwuchstrainer im Verein aktiv, gestaltet mit anderen Spielern das erfolgreich agierende Jugendteam. Seit Sommer leitet er dazu den neuen Grundlagensport beim MTV, nämlich die Ballschule Moers.

MTV-Vorsitzender Bögner freut sich über Entwicklung

Diese Entwicklung freut natürlich auch Andreas Bögner, den 1. Vorsitzenden des Gesamtvereins, der zudem als Hockey-Abteilungsleiter beim MTV fungiert. „Tims Teilnahme am Jugendlager und die Erfahrungen, die er dort im Februar sicher sammeln wird, werden nicht nur ihm in seiner persönlichen Entwicklung zu Gute kommen“, sagt Bögner, „sondern vielleicht auch unserem Verein.“

Übrigens: Wer mehr über das Jugendlager erfahren möchte, ist im Netz unter dieser Adresse richtig: www.olympisches-jugendlager.de.

