Tiger-Torfrau Tatjana Pfeifer verletzt sich beim Fußball

Moers Die Black Tigers vom GSC gehen als Dritter aus der Landesliga-Hauptrunde und starten gegen Lippe Hockey Hamm 1b in den Playoffs

Die Landesliga-Eishockey-Cracks der Black Tigers vom GSC Moers gehen zuversichtlich aber gleichzeitig auch mit einem Magengrummeln in die Playoff-Runde Richtung Regionalliga. Denn die 3:6-Niederlage vor einer Woche beim Tabellenführer ESV Grizzlys Bergkamen „war nicht nötig“, versichert der GSC-Vorsitzender Hajo Böhme. Doch die Tiger konnten zumindest am vergangenen Wochenende zumindest ihr letztes Auswärtsspiel in der Hauptrunde beim ESC Rheine mit 7:5 (1:2, 4:3, 0:2) dank eines starken Schlussdrittels für sich entscheiden.

Sven Renner und Marc Schaub trafen im ersten Drittel, Tristan Pfeifer erhöhte Anfang des zweiten Durchgangs bevor Rheine auf 5:3 davonzog. Doch Schaub und Maximilian van Hees sorgten noch vor dem Schlussabschnitt für den Ausgleich. Im letzten Drittel waren es dann erneut Schaub und Niklas Cremer, die den Sieg sicherstellten.

Erstes Playoff-Spiel am 4. Februar, 18 Uhr, gegen Lippe Hockey Hamm 1b

Nun ist die Ausgangslage gegen das erste Playoff-Spiel am Sonntag, 4. Februar, 18 Uhr, auf heimischen Eis gegen Lippe Hockey Hamm 1b für den Tabellendritten der Hauptrunde nicht optimal. Nicht weil der Ligasechste Hamm übermächtig ist. Zuletzt setzten sich die Tiger gegen die Eisbären mit 12:1 in Hamm durch. „Das sollte eigentlich zu schaffen sein“, so Böhme.

Er hat vielmehr Probleme auf der Torhüterposition. Tigerin Tatjana Pfeifer, die eine richtig starke Saison spielt, hat sich beim Fußball verletzt und fällt vorerst aus. Ihren Vorgänger Philipp Nikolic hat es beruflich nach Suttgart verschlagen. Er stellt sich zwar zur Verfügung, „aber mit der Trainingsbeteiligung ist es natürlich sehr schwierig“, so Böhme. Kurzum Nikolic fehle es an Fitness, dem dritten im Tor, dem 18-jährigen Ben Prothmann, naturgemäß noch an Erfahrung. Auch wenn sich alle Tiger voller Tatendrang ins Rennen werfen würden.

Rückspiel ist am Dienstag, 6. Februar, 20 Uhr, in Hamm

Obendrein könnte bei einem Erfolg gegen die Eisbären, das Rückspiel ist am Dienstag, 6. Februar, 20 Uhr in Hamm, der alte Rivale Grefrather EG warten. Für Böhme zu früh. Die Phönixe hätte er gerne erst im Finale gehabt. Doch nun müssen die Tiger es nehmen, wie es kommt.

