Tennisclub Rot-Weiß Vluyn steigt sich selbst aufs Dach

Die Platzanlage vom Tennisclub Rot-Weiß Vluyn am Plankendicksweg. Das Dach des sechseckigen Vereinsheims (oben rechts) wird nun aufwendig erneuert.

Neukirchen-Vluyn. 41.517 Euro aus NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ gehen an den Tennisclub Rot-Weiß Vluyn. Für eine moderne Dachsanierung.

Gute Nachrichten gab es auf der digitalen Online-Mitgliederversammlung am vergangenen Sonntag, 24. Januar für Vorstand und Mitglieder vom Tennisclub Rot-Weiß Vluyn: Die Zuschüsse, beantragt aus dem NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ sind bewilligt. Als erster Verein in Neukirchen-Vluyn erhält der TC RW Vluyn diese Fördergelder. Die werden nun für eine neue energetische und barrierefreie Modernisierung des Daches auf dem Vereinshaus am Plankendicksweg verwendet.

„Gefördert wird die Modernisierung des Dachs und die Installation einer Photovoltaikanlage mit Stromspeicher in Höhe von 41.517 Euro“, teilte Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, mit. Auch die beiden SPD-Landtagsabgeordneten René Schneider und Ibrahim Yetim freuen sich über die zweckgebundenen Zuwendungen des Landes. „Das sind gute Nachrichten für alle Sportlerinnen und Sportler des Tennisclubs Rot-Weiß Vluyn. Damit wird ein Beitrag geleistet, um die Sportanlage zu modernisieren und fit für die kommenden Jahre zu machen.“

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich insgesamt auf rund 75.000 Euro. „Ein großer Batzen, der da vom Land übernommen wird“, so die SPD-Abgeordneten. „Die Sportstätten in NRW haben zum Teil einen erheblichen Sanierungsbedarf. Mit der Förderung unterstützen wir die Vereine und die Städte und Gemeinden, die sonst alleine die Kosten für Modernisierung und Instandhaltung ihrer Sportanlagen tragen müssten.“

Mit den nun erteilten Förderentscheidungen könnten den Vereinen tatkräftig unter die Arme gegriffen werden, sagt auch Andrea Milz: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten in Nordrhein-Westfalen zu leisten. Dies ist uns mit diesem Förderprogramm gelungen. Nun können wir den Sanierungsstau deutlich reduzieren.“ Insgesamt 300 Millionen Euro stehen im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ bekanntlich zur Verfügung.

Erster Gratulant beim TC RW Vluyn war dann übringens Franz Fring, der Vorsitzende des Stadtsportverbandes, der die Antragstellung für alle Vereine in Neukirchen-Vluyn koordiniert und schließlich einen zusätzlichen Förderantrag bei der Stadt Neukirchen-Vluyn initiiert hatte.

„Buchungssystems hat bewährt“

Auf der Mitgliederversammlung des Tennisclubs konnte der 1. Vorsitzende Raimund Sicking aber noch mehr positive Nachrichten verkünden. Trotz der wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Mannschaftsspiele und Turniere sowie dem eingeschränkten Vereinsleben verzeichneten die Rot-Weißen in 2020 einen Zuwachs auf nun 275 Mitglieder, die mit Hygiene-Konzept bis in den Dezember hinein Tennis gespielt haben.

„Das coronabedingt eingeführte digitale Buchungssystems hat sich sehr gut bewährt und wird aller Voraussicht nach dauerhaft bleiben“, teilt der Verein mit.

Eine weitere Förderzusage gab es übrigens für die Erneuerung der recht alten Wärmepumpe für 2021.

Und momentan werden die Duschen im Clubhaus in Eigenleistung renoviert und warten „zusammen mit der neuen Zapfanlage, den neuen Sonnenschirmen und Clubwirtin Irmgard Lange ab April auf abgekämpfte Sportlerinnen und Sportler nach dem Tennisspiel“, so Schriftführerin Annabell Schöneich. Allerdings müsse die Corona-Pandemie „mitspielen“.