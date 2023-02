Tennisclub Rot-Weiß Vluyn kann Erfreuliches berichten

So sah es noch vor knapp einem Jahr aus: Der Vorstand des TC RW Vluyn – virtuell: (oben von links) Annett Nederlof, Sebastian Scherff, Gudrun Bongards; (Mitte von links) Uli Strauß, Ralph Schneemann, Svea Grönewald; (unten von links) Wolfgang Frey, Karen Willemsen, Raimund Sicking und Ingrid Teyke.

Neukirchen-Vluyn. Der Tennisclub Rot-Weiß Vluyn lädt nach den zurückliegenden Jahren mit der Corona-Pandemie wieder zu einer „echten“ Mitgliederversammlung ein.

Der Tennisclub Rot-Weiß Vluyn freute sich – wie höchstwahrscheinlich alle anderen Sportvereine auch – nach den in den zurückliegenden Jahren wegen der Corona-Pandemie nur virtuellen Zusammenkünften, endlich wieder seine insgesamt 273 Mitglieder zu einer „echten“ Mitgliederversammlung einladen zu können. Die ging nun im Clubhaus am Plankendicksweg in Vluyn über die Bühne.

Dort berichtete der 1. Vorsitzende, Raimund Sicking, Erfreuliches. Vor allem in Bezug auf die erfolgreichen Umsetzung mehrerer großer Projekte im vergangenen Jahr, die unter anderem, wie berichtet, auch aus dem Fördertopf „Moderne Sportstätten 2022“ der Staatskanzlei für Sport und Ehrenamt des Landes Nordrhein-Westfalen bezuschusst worden sind. So konnten die „Rot-Weißen“ das Dach sanieren, eine Photovoltaikanlage inklusive Stromspeicher installieren, die komplette Heizungsanlage sanieren und eine neue Wärmepumpe einbauen. Kurzum: Der TC Rot-Weiß Vluyn hat sich für die Zukunft aufgestellt. Auf der Mitgliederversammlung wurde auch der Haushaltsplan fürs laufende Jahr einstimmig beschlossen.

Gepflegte Platzanlage mit den sieben Außenplätzen

Die Vereinsmitglieder freuen sich über ihre gepflegte Platzanlage mit den sieben Außenplätzen. Damit will der Verein nahezu allen Spielenden die Möglichkeit bieten, an den Medenspielen teilnehmen zu können und so auch Teil einer der bestehenden Mannschaften werden zu können. „Im Kinder- und Jugendbereich werden die Tennisspielenden durch das Fördertraining der Tennisschule Serve Slice, sowie durch die Jugendarbeit gefördert“, teilt der Verein mit.

Für dieses Jahr hat der TC RW Vluyn wieder zahlreiche traditionelle Turniere und Vereinsfeiern auf seinem Plan. Für Neumitglieder würde es außerdem erneut das Angebot „23 in 23“ geben. Das bedeutet, dass der Jahresbeitrag im ersten Jahr der Mitgliedschaft lediglich 23 Euro kostet. Gemeinsam mit allen Mitgliedern freut sich der Club nun nur noch auf die Saisoneröffnung bei möglichst schönem Wetter.

