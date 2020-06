Tennis-Mannschaften vom TC Moers 08 gewinnen Auftaktmatches

Moers. Die Tennisteams haben mittlerweile ihre Medenspielsaison nach der coronabedingten Sportpause begonnen. Der TC Moers 08 dabei äußerst erfolgreich.

Einen perfekten Start in die Medenspielsaison haben die Mannschaften des TC Moers 08 in der offenen Klasse hingelegt. Die Herren haben mit zwei Siegen aus zwei Begegnungen die Tabellenführung in der 2. Verbandsliga übernommen, und die Damen liegen nach zwei Erfolgen punktgleich mit dem Spitzenreiter aus Hilden auf Rang zwei in der 2. Verbandsliga.

Den Aufstieg haben die 08-Herren ins Visier genommen. Das Team eröffnete, wie berichtet, die Saison mit einem 7:2-Erfolg im Derby gegen Viktoria Alpen. Nach einer 4:2-Führung aus den Einzeln holten Jerome Lehmann und Philipp Elspaß den entscheidenden fünften Punkt für die Gastgeber, bevor die anderen beiden Doppel den Vorsprung noch ausbauten.

Die Ergebnisse: Jerome Lehmann – Stuart Rehfuß 5:7, 2:6; Luuk Kool – Felix van Berck 4:6, 6:4, 10:6; Christopher Tschamler – Marius Holtbrink 1:6, 2:6; Till Hetzel – Philipp Hammerschmidt 3:6, 6:4, 10:7; Philipp Elspaß – Tim Rosin 6:1, 6:1; Joost Geurts – Lukas Holtbrink 6:2, 6:4; Lehmann/Elspaß – van Berck/M. Holtbrink 6:1, 6:4; Tschamler/Nils Hüschen – Rehfuß/L. Holtbrink 3:6, 7:5, 11:9; Kool/Geurts – Hammerschmidt/Rosin 6:1, 6:3.

In der zweiten Begegnung bekamen es die Moerser mit dem TC Schellenberg, einem der Aufstiegsfavoriten, zu tun. Beim Blick auf die Leistungsklassen der Spieler galt der TC 08 zwar als Außenseiter, doch auf eigener Anlage wuchs die Moerser Mannschaft über sich hinaus und durfte dann auch am Ende einen 6:3-Erfolg feiern, der sogar schon durch ein 5:1 nach den Einzeln perfekt war.

Die Ergebnisse: Jerome Lehmann – Max Raschke 6:4, 6:2; Michal Skonieczny – Tim Rothlübbers 6:3, 6:0; Luuk Kool – Patrick Honneth 7:5, 7:5; Christopher Tschamler – Benjamin Honneth 6:4, 6:3; Till Hetzel – Dominik Oberholz 6:4, 4:6, 3:10; Philipp Elspaß – Christoph Plenge 6:3, 6:2; Kool /Skonieczny – Raschke/Rothlübbers 6:4, 6:3; Lehmann/Elspaß – P. Honneth/Oberholz 2:6, 2:6; Tschamler/Nils Hüschen – B. Honneth/Plenge 6:3, 1:6, 3:10.

Weiter geht es für das Moerser Herren-Team am Samstag, wenn sich im dritten und letzten Heimspiel um 14 Uhr Blau-Weiß Elberfeld an der Filder Straße vorstellen wird. Nach den Ferien folgen die Gastspiele beim TC Hösel (15. August) und bei Bayer Wuppertal II (29. August).

Zwei Spiele, zwei Siege für die Damen

Auch die Damen des TC Moers 08 durften in der 2. Verbandsliga bei ihren bisherigen zwei Auftritten jeweils jubeln und liegen nun aussichtsreich auf Rang zwei, nur einen Matchpunkt hinter dem TC Stadtwald Hilden II. Ihren Auftakt in Oberhausen beim TC Babcock gewann die junge Mannschaft mit 7:2. Nach den Einzeln stand es bereits 4:2, wobei Inga Hüschen bei ihrer Niederlage im Champions-Tiebreak die Vorentscheidung für das Team bereits auf dem Schläger hatte. In den abschließenden Doppeln gab Moers dann aber keinen einzigen Satz mehr ab.

Die Ergebnisse: Lisa Hölker – Magdalene Paszkowiak 3:2 (Aufgabe Paszkowiak), Nihan Erdas – Sadina Becic 2:6, 2:6; Laura Hölker – Noesjka Brink 0:6, 0:6; Julia Steinke – Paula Schaefer 1:6, 2:6; Iva Nikolic – Livia Hein 1:6, 2:6; Lena Gaubatz – Inga Hüschen 4:6, 7:6, 10:7; Li. Hölker/Melissa Marißen – Paszkowiak/Hein 4:6, 2:6; Erdas/Nikolic – Brink/Schaefer 1:6, 1:6; La. Hölker/Steinke – Becic/Hüschen 5:7, 1:6.

Im ersten Heimspiel ließen die Moerser Damen dann einen 7:2-Erfolg gegen Blau-Weiß Issum folgen. Erneut stand es nach den Einzeln schon 4:2, und in den Doppeln behielten die Gastgeberinnen ihre „weiße Weste“.

Die Ergebnisse: Magdalena Paszkowiak – Zita Engbroks 0:3 (Aufgabe Paszkowiak); Sadina Becic – Alexandra Nitsche 6:1, 6:2; Noesjka Brink – Jana Wobus 4:0 (Aufgabe Wobus); Laura Rijkers – Larisa Wiemann 6:3, 6:2; Paula Schaefer – Vanessa Weingarten 6:0, 6:0; Laurie Opdemom – Viktoria Varga 1:6, 6:7; Paszkowiak/Rijkers – Engbroks/Wiemann 6:1, 7:6; Becic/Opdemom – Nitsche/Weingarten 6:0, 6:2; Brink/Schaefer – Wobus/Varga 6:0, 6:1.

Am Sonntag um 9 Uhr setzen die Moerser Damen ihre Saison mit dem Heimspiel gegen Spitzenreiter TC Stadtwald Hilden II fort. Zum Abschluss der Saison geht es dann am 22. August zum Etuf Essen III.

2. Damen feiern gegen Emmerich

Die 2. Damen-Mannschaft des TC Moers 08 startete mit einem 6:3-Sieg gegen Eintracht Emmerich in der Saison der Bezirksklasse A.

Für die Punkte der Gastgeberinnen sorgten Livia Hein, Laurie Opdemom, Inga Hüschen, Uma Zander und Svea Pannen im Einzel sowie das Doppel Hein/Zander.