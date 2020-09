Tennis-Kreismeisterschaft: Asberg vor Rheinkamp und Budberg

Neukirchen-Vluyn. Auf der Anlage des SV Neukirchen wurden die Tennis-Kreismeister bei den Junioren ermittelt. Der TC Sportpark Asberg holte dabei fünf Titel.

Auch der Tennis-Nachwuchs hat die Freiluft-Saison erfolgreich abgeschlossen. Traditionell stand als letzter Höhepunkt der Sommer-Saison die Moerser Kreismeisterschaft auf dem Programm, wie seit Jahren gewohnt auf der Anlage des SV Neukirchen am Klingerhuf. „Trotz des ungewohnt späten Termins hatten wir sehr viel Glück mit dem Wetter und konnten das Turnier reibungslos durchführen“, freute sich Kreistrainer Dietmar Hirschel: „Es gab sportlich gute Leistungen zu sehen, und dieses Mal sind auch unerfreuliche Diskussionen rund um Spielverläufe oder Punktvergaben ausgeblieben. Der faire Umgang unter allen Beteiligten war sehr erfreulich.“

Erfolgreichster Verein war der TC Sportpark Asberg, der gleich fünf von elf zu vergebenden Titeln einheimste. Je zwei neue Kreismeister stellen der TC Schwarz-Gold Rheinkamp-Repelen und der TC Schwarz-Weiß Budberg. Die weiteren Titelträger kommen vom TC Moers 08 und vom Kapellener TC.

Bei den U-18-Junioren wurde Philipp Engeln (TC Sportpark Asberg) seiner Favoritenrolle gerecht und holte den Titel durch einen 6:2, 7:5-Endspielsieg gegen Jarne Weiß (TV Schwafheim). Rang drei sicherte sich Hendrick Thiel (TC SG Rheinkamp-Repelen) durch ein 6:2, 6:2 gegen Max Sommer (SW Budberg). Das Finale der U-16-Junioren entwickelte sich zu einer knappen Angelegenheit, die erst im Champions-Tiebreak entschieden wurde. Am Ende verwandelte Jakob Geldsetzer im Budberger Duell seinen Matchball zum 6:3, 4:6 und 10:8 gegen Samuel Gräsel. Nach einem 6:2, 6:2 gegen John Bergmann (TC Schaephuysen) wurde Bennet Weinrich (GW Rheinberg) Dritter.

Josephine Koppers siegt im Endspiel

Aufgrund der geringen Teilnahme wurden die Juniorinnen-Turniere der U18 und U16 zusammengefasst. Neue Kreismeisterin wurde hier Josephine Koppers (SG Rheinkamp-Repelen) nach einem 6:4, 6:0 gegen Julia Sicking (TC RW Vluyn). Das „kleine Finale“ entschied Ayla Efendic (TC Asberg) gegen ihre Vereinskameradin Anica Jellessen mit 7:6 und 6:3 für sich.

Platz drei geht an Ajla Efendic. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Mit beeindruckender Dominanz eroberte Felix Brandes (TC Asberg) den ersten Platz in der U14. In seinen vier Matches gab er insgesamt nur ein Spiel ab, so dass auch das 6:0, 6:0 im Finale gegen Constantin Bähner (SG Rheinkamp-Repelen) wenig Spannung bot. Mehr kämpfen musste da schon Emil Sander für seinen dritten Rang. Gegen seinen Vereinskameraden vom TC SG Rheinkamp-Repelen) musste er in den Champions-Tiebreak, ehe sein 6:4, 3:6, 10:7-Erfolg perfekt war.

Im Endspiel der U-14-Mädchen trafen sich mit Tara Fischer und Anna Vossmeyer zwei Vertreterinnen des TC Sportpark Asberg, wobei der Titel nach einem 6:1, 6:1 an Fischer ging. Auch hier war das Spiel um Platz drei deutlich umkämpfter. Im Entscheidungs-Satz triumphierte schließlich Nele Maintz (TC GW Rheinberg) mit 3:6, 6:3 und 10:3 gegen Paula Kirscht (TV Vennikel).

Luke Frenzer ist nicht zu bremsen

Nicht zu bremsen war mit Luke Frenzer (SG Rheinkamp-Repelen) ein weiterer Favorit in der U12. 7:5, 6:0 hießt es gegen Maurice Krebber (SW Budberg). Über den dritten Platz durfte sich Nils Möbest (SG Rheinkamp-Repelen) nach einem 6:2, 6:4 gegen den Asberger Elias Frank freuen.

Auch in der U12 gaben die Asberger Juniorinnen den Ton an. Im vereinsinternen Endspiel behielt Elisabetha Gualano mit zweimal 6:1 gegen Sihana Harms die Oberhand. Über Rang drei durfte sich Amelie Thiel (TV Schwafheim) freuen, der ein 7:5, 6:1 gegen Mia Platte (TC Rumeln-Kaldenhausen) gelang.

Der jüngste Spieler siegte am Ende auch: llija Plavsic. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Der jüngste Teilnehmer war der beste bei den Junioren der U10. Denn Ilija Plavsic vom Kapellener TC ist zwei Jahre später geboren als seine Konkurrenten aus dem Jahrgang 2010.

Anton Kersten ist ohne Chance im Finale

„Ich habe aber direkt gesagt, dass er bei den älteren mitspielen soll und dort wohl auch keine Probleme bekommen wird“, traute Kreistrainer Dietmar Hirschel dem Talent den Sieg zu. Und genau so kam es auch. Im Endspiel hatte Plavsic auch mit Anton Kersten (SG Rheinkamp-Repelen) wenig Mühe,: 6:0, 6:1. Im Duell um Platz drei gönnte Simon Alder (SG Rheinkamp-Repelen) seinem Kontrahenten Florian Paschen (Kapellener TC) keinen Spielgewinn.

Eine knappe Angelegenheit war das Endspiel der U-10-Juniorinnen. Nach zwei knappen Sätzen belohnte sich Emiliya Hajri (TC Asberg) durch ihren verwandelten Matchball zum 7:5, 6:4 gegen Carlotta Wulfhorst (Kapellener TC). Mit Carlotta Hanau und Isabella Wriegt-Vasquez kämpften zwei Talente des TC Moers 08 um den dritten Platz, den sich Hanau durch ein 6:4, 6:3 sichern konnte.

U9 spielt Meister auf dem Midcourt aus

Im Modus „jeder gegen jeden“ spielten die U9-Juniorinnen auf dem Midcourt ihre Kreismeisterin aus. Hier hatte nach einem ausgeglichenen Turnier Edda Schulz (SW Budberg) die Nase vorn. Es folgte ein Asberger Duo mit Leni Bischoff und Amelie Böcker. Als Gruppensieger hatten sich mit Hannes Koch und Mikai Aydin zwei Jungen vom TC Moers 08 für das Finale qualifizert, das Koch in zwei Sätzen gewann. Rang drei ging an Oliver Jansen (Moers 08), der sich gegen Oliver Krug (Kapellen) durchsetzte.