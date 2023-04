Teams vom Fechtclub Moers schlagen sich wacker bei DM und WM

Moers. Die Deutsche Florettfechtmeisterschaft der Senioren wurden diesmal in Esslingen ausgetragen. Für den Fechtclub Moers gab es nicht viel zu holen.

Die Deutsche Florettfechtmeisterschaft der Senioren wurden nicht in Tauberbischofsheim sondern in Esslingen ausgetragen. Für den Fechtclub Moers gingen bei den Herren Henrik Barby, der vor zwei Wochen in seinem ersten U17-Jahr, toller 24. der Kadetten-Weltmeisterschaft im bulgarischen Plovdiv wurde, Nils Fabinger, Emmanuel Hagene, Nick-Malte Lenschow, Laureano Mehner und Simon Polotzek, der in Plovdiv 59. wurde, an den Start. Außerdem vertraten die beiden Neu-Moerser Magnus Hamlescher und David Liebscher, die zu Saisonbeginn vom OFC Bonn an den Niederrhein wechselten, die ehemalige Grafenstadt.

Alle Moerser Fechter zogen problemlos in die K.-o.-Runde ein, wo es überraschend Laureano Mehner (55.) aber auch Emmanuel Hagene (52.) und Nick-Malte Lenschow (36.) erwischte. Der Rest machte in der Runde der besten 32 Fechter weiter, aus der sich aber David Liebscher (30.), Henrik Barby (26.) und Simon Polotzek (22.) verabschieden mussten.

Lief bei der DM noch nicht alles rund bei Henrik Barby (links) und Simon Polotzek, der als 22. bester Moerser wurde. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Zwei Moerser im Achtelfinale

So standen nur noch zwei Moerser unter den besten 16 Deutschen Seniorenfechtern. Nils Fabinger, der sich nach langer Verletzungspause zur alten Form kämpft, kam über einen tollen achten Platz nicht hinaus. Magnus Hamlescher, der auf dem Weg in dieses Achtelfinale mit Luis Klein bereits einen der Turnierfavoriten aus dem Rennen geworfen hatte, setzte sich im Viertelfinale auch gegen Routinier Marius Braun aus München durch und hatte so schon Bronze in der Tasche.

Mehr wurde es aber nicht, doch doe Freude war trotz der knappen 11:15-Halbfinalniederlage gegen Ciaran Veitenheimer aus Weinheim im Team vom FC Moers riesig.

Moerser Team verliert Kampf um Platz drei

Bei der Mannschaftsentscheidung hielten Magnus Hamlescher, Nils Fabinger, Nick-Malte Lenschow und David Liebscher lange mit. Erst im Halbfinale unterlagen sie dem Team aus Tauberbischofsheim, das auch Deutscher Meister wurde. Im Kampf um Platz drei sschließlich die TSG Weinheim.

„Insgesamt haben unsere Jungs über die beiden Tage sehr gut gefochten, und unsere jungen Fechter Henrik, Laureano und Simon eine Menge Pech bei ihren K.-o.-Gefechten gehabt. Trotzdem können sie mit erhobenem Haupt zurückfahren“, so der Moerser Stützpunkttrainer Matthias Block.

Ein ganz junges Damen-Team

Ein ganz junges Florett-Team vom FC Moers ging in den Damenwettbewerb. Die Erwartungshaltung des Trainerteams war deshalb auch nicht allzu hoch. Trafen die Moerserinnen Annemarie Braun, Nicole Hartfelder, Merle Ruers und Linn-Marie Völker doch auf Gegnerinnen wie die mehrfache Deutsche Meisterin und Weltcup-Gewinnerin Anne Sauer aus Düsseldorf sowie die ehemalige Welt- und Europameisterin Leonie Ebert aus Tauberbischofsheim.

Die Mädchen gingen unbekümmert ins Turnier, zeigten eine engagierte Leistung und zogen alle in die K.-o.-Runde ein. Dort war für Merle Ruers (43.), Annemarie Braun und Linn Marie Völker (beide 38.) Endstation. In der Runde der besten 32 Fechterinnen folgte Nicole Hartfelder (26.) als letzte Moerser Fechterin. Die ehemalige Moerser Fechterin Pia Ueltgesforth, die mittlerweile für Tauberbischofsheim startet, gewann Bronze.

Zwei Siege mit der Mannschaft

Bei der Mannschaftsentscheidung am Folgetag ging es dann für Merle Ruers, Nicole Hartfelder, Linn Marie Völker und Annemarie Braun wieder auf die Fechtbahn.

Im ersten Durchgang wurde Hanau mit 45:31 bezwungen. Doch danach gewann erst Weinheim und schließlich Redebeul gegen die Moerserinnen, die noch gegen das Münchener Team siegten und so Siebte wurden.

„Unsere Damen haben stark gekämpft und nie aufgegeben. Das ist aller Ehren wert. Und der siebte Platz mit der Mannschaft ist ein sehr gutes Ergebnis“, unterstrich der Moerser Trainer Marco van der Koelen das gute Abschneiden seiner jungen Damen.

>>>SO GEHT ES WEITER

Am kommenden Wochenende, 22. und 23. April, geht es mit der U20-DM in Bad Cannstatt weiter. Wieder mit Moerser Beteiligung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region