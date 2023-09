Tabellenführung weg: VfL Repelen in Rindern ohne Spielglück

Trainer Samir Jabri vom VfL Repelen musste am Freitagabend mangelndes Spielglück in Rindern beklagen.

Am Niederrhein. In der Fußball-Bezirksliga hat der VfL Repelen am Freitagabend beim SV Rindern die Tabellenführung durch die erste Saisonniederlage eingebüßt.

Der VfL Repelen hat am Freitagabend seine erste Niederlage in dieser Fußball-Bezirksliga-Saison kassiert. Die Repelener unterlagen am fünften Spieltag mit 1:3 (0:2) beim SV Rindern und gaben somit die Tabellenführung in der Gruppe 4 an die Sportfreunde Broekhuysen ab. Gegen diese hatte TuS Xanten im Parallelspiel mit 1:2 verloren. Auch für Xanten war es die erste Saisonniederlage.

Kopfballtor für VfL Repelen durch Amar Pilavdzic

Rindern ging gegen Repelen nach gut einer Viertelstunde durch einen Distanzschuss von Leon Müller in Führung. Mit einem sehenswerten Lupfer aus spitzem Winkel erhöhte Julian Peters auf den 2:0-Pausenstand (23.). Repelen, das bis dato alle vier Spiele in dieser Saison gewonnen hatte, verkürzte nach dem Seitenwechsel, als Amar Pilavdzic eine Freistoßflanke einköpfte (58.). Doch nur sechs Minuten später stellte Leon Müller, erneut mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, den alten Abstand wieder her und sorgte somit früh für den späteren Endstand.

Repelens Trainer Samir Jabri sagte nach dem Spiel: „Ich mache den Jungs keinen Vorwurf. Es war ein mehr oder weniger ausgeglichenes Spiel mit dem Spielglück aufseiten von Rindern. Wir haben uns genug Chancen herausgespielt, aber es gibt so Tage, an denen nicht viel reingeht. Der Gegner hat drei Sonntagstore erzielt und so am Ende gewonnen.“

TuS Xanten verschießt einen Foulelfmeter

TuS Xanten unterlag derweil bei den SF Broekhuysen mit 1:2 (1:2). Maurice Horster sorgte per Doppelpack früh für eine 2:0-Führung für Broekhuysen (9., 25.). Noch vor der Pause konnte Niklas Maas für Xanten verkürzen (44.), doch der Ausgleich wollte nach dem Seitenwechsel nicht mehr gelingen. Die beste Chance vergab David Epp, der mit einem Foulelfmeter an Sportfreunde-Torwart Marek Schaffers scheiterte (68.).

Spiel in der Gruppe 3: VfL Tönisberg - TuS Wickrath 2:2 (2:1). Tore: 1:0 Ilay Baris (16.), 1:1 Niklas Clemens (27.), 2:1 Daniel-Richard Franken (39.), 2:2 Niek Mäder (52.).

