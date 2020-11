SVN-Trainer Oploh: „Es war für mich ein gewagter Schritt“

Der Amateursport ruht, niemand weiß, wie und wann es weitergeht. Die Verunsicherung ist groß, auch bei den Handballern. Die Vereine machen sich große Sorgen, ob die Saison 2020/21 überhaupt zu Ende gespielt werden kann. Gerade wurde die Pause des Spielbetriebs bis zum 6. Januar verlängert.

Den Verbandsliga-Handballern des SV Neukirchen geht es da nicht anders. Der Verein befindet sich in einem krassen personellen Umbruch. Die vergangenen Monate gestalteten sich schwieriger als erwartet, die Mannschaft steckt im dicksten Abstiegsschlamassel. Trainer Chris Oploh spricht über Gründe, Ursachen und gibt einen Ausblickt in die Zukunft.

Herr Oploh, es sind schwierige Zeiten. Wie gehen Sie mit der Situation um?

Oploh: Es ist nicht einfach. Aber damit muss ja jeder einzelne Bürger klar kommen. Dem einen gelingt es besser, dem anderen schlechter. Jede Lebenslage ist betroffen, nicht nicht nur der Sport. Schade ist, dass die sozialen Kontakte zum Erliegen kommen, man kann eben keine Bekanntschaften pflegen.

Hallentraining gibt es nicht, auch das Zusammentreffen der Mannschaft im Freien ist nicht erlaubt. Wie halten sich die Jungs fit?

Wir sind natürlich stark eingeschränkt. Jeder Spieler muss daher eine Eigenverantwortung tragen und sich so gut es geht in Eigenregie fit halten. Wir haben eine App, die mir die Lauf-und Fitnesswerte der Spieler übermittelt. Mehr ist aktuell nicht möglich. Später, wenn das Hallentraining wieder beginnt, werden wir sehen, wer etwas gemacht hat und wer nicht.

Gerade für Sie waren die vergangenen Monate sehr turbulent. Ein neuer Verein, ein neues Umfeld, eine neue Mannschaft. Wie lautet Ihr persönliches Fazit?

Für ein ordentliches Fazit ist es noch zu früh. Aber es war für mich ein gewagter Schritt. Ich habe die Geborgenheit, die Sicherheit der HSG Vennikel-Rumeln-Kaldenhausen verlassen, wo ich ja von der C-Jugend bis zum Co-Trainer der Ersten-Herren sowie bei den Damen alles trainiert habe. Aber ich habe mich bewusst für den SV Neukirchen entschieden, um dort Verantwortung zu übernehmen und etwas aufzubauen. Der Zeitpunkt war allerdings ziemlich ungünstig. Wir waren in puncto Spielerverpflichtungen spät dran, dann kam die Corona-Pandemie und wir mussten bei der Neuausrichtung immer wieder Kompromisse eingehen.

Die Mannschaft wurde bekanntlich total umgekrempelt. Jetzt, im Nachhinein, war die Zielsetzung mit einem einstelligen Tabellenplatz nicht zu hoch gegriffen?

Mir war klar, dass dieses Ziel schwer zu realisieren sein wird. Aber ich habe viele junge, unerfahrene Spieler im Kader, denen ich wichtiges Selbstvertrauen vermitteln wollten und keinen Druck aufbauen. Wohlwissend, dass man mir diese Aussage, wenn es nicht klappt, links und rechts um die Ohren haut.

Die ersten Auftritte mit den deutlichen Klatschen waren dann auch grausig anzuschauen. . . Oder wie sehen Sie das?

Ja das stimmt. Aber die Mannschaft war einfach noch nicht so weit, daher nur bedingt wettbewerbstauglich. Vor allem der Faktor Zeit spielte gegen uns. Es fehlten die nötigen Trainingseinheiten, um sich einzuspielen und die Integration der Neuen voran zu treiben. Verletzungen wie unter anderem die von Spielmacher Gero Leigraf kamen hinzu. Aber es fehlte uns auch Qualität auf zentralen Positionen.

Neukirchen ist weiterhin das Schlusslicht der Tabelle. Warum ist ausgerechnet am letzten Spieltag der Knoten geplatzt, als Konkurrent HSG Wesel mit 33:24 förmlich von der „Platte“ geputzt wurde?

Leistungsträger haben endlich Leistung gebracht. Aber die Mannschaft hat auch von den beiden kurzfristig verpflichteten Rückraumspielern Tim Wirtz und Pierre Köhler profitiert. Es ging ein sichtbarer Ruck durch das Team, dass Selbstvertrauen stieg – spieltaktische Dinge klappten, die zuvor schief gingen.

Was glauben Sie: Wird die Saison zu Ende gespielt?

Ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Es ist alles schwer einzuschätzen. Ich hoffe aber, dass zumindest die Hinrunde zu Ende gespielt wird, so dass es Auf-und Absteiger geben könnte. Toll und fair wäre es, wenn die Saison 2020/21 beendet werden würde, egal ob dann mit nötigen Englischen Wochen oder einer Verlängerung bis in den Juni.

Wohin geht die Reise des SV Neukirchen?

Schwer zu sagen. Aber ich bin vom Klassenerhalt felsenfest überzeugt.

Dann auch weiterhin mit Ihnen als Chef an der Seitenlinie?

Ich würde mich freuen. Ich habe weiterhin Bock auf den SV Neukirchen. Der Vorstand hat mir bislang immer den Rücken frei gehalten. Ich würde das Vertrauen gerne zurückzahlen.