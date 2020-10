SV Sonsbeck lässt zwei Punkte in Dingden liegen

Zumindest vom Einsatz beider Mannschaften hielt das Spitzenspiel der Fußball-Landesliga, was die Tabellenplätze versprochen hatten. Nach 90 intensiven Minuten auf Kunstrasen ließ Spitzenreiter SV Sonsbeck aber bei Gastgeber Blau-Weiß Dingden zwei Zähler liegen, kam über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus. Dabei spielten die Gäste über eine halbe Stunde in Überzahl und gingen in dieser Phase auch in Führung.

„Aufgrund des Chancenverhältnisses und der Klarheit der Chancen hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Wir hätten den Ball gegen zehn Mann etwas ruhiger laufen lassen können“, resümierte SVS-Trainer Heinrich Losimg. „Aber Dingden hat auch alles reingeworfen, viel rumpalavert und da haben wir uns ein wenig anstecken lassen. Das ist der Vorwurf, den ich der Truppe machen kann. Tore nach Standards können immer passieren. Trotzdem bin ich wieder hochzufrieden, wie die Jungs das wieder angegangen sind.“

Elspaß drückt den Ball über die Linie

Die erste Möglichkeit der Partie hatte der Dingdener Steffen Buers, dessen Versuch aus kurzer Distanz jedoch weit über dem Kasten landete (5.). Nach einer Viertelstunde bekam der SVS das Spiel so langsam in den Griff und auch Chancen. Die Kopfbälle von Philipp Elspaß (20.) nach einer Ecke und von Klaus Keisers (28.) nach einem Freistoß waren jedoch zu zentral und kein Problem für BWD-Schlussmann Johannes Buers. Bei der eigentlich vielversprechendsten Situation für die Gäste kam es nicht zum Abschluss, weil der Querpass des starken Keisers in letzter Sekunde noch geblockt wurde (24.).

Erneut mutig gingen die Blau-Weißen in die zweite Hälfte, doch dann verschoben sich die Vorzeichen: Erst musste BWD-Innenverteidiger Volmering unbedingt Keisers bremsen und sah dafür die Ampelkarte (57.). Dann drückte Elspaß die Kugel nach einer Ecke von Robin Schoofs zum 1:0 für Sonsbeck über die Linie (67.). Kurz zuvor rettete Buers gegen den von Sebastian Leurs bärenstark in Szene gesetzten Jamie van de Loo noch zu eben dieser Ecke, doch dann war der Dingdener Torwart endlich bezwungen.

Kaum Chancen aus dem Spiel heraus

Juch hatte nach der Unterzahl Julian Weirather von der Offensiv-Schaltstelle in die Abwehr zurückbeordert, Mohamed Salman war vorne somit häufig Einzelkämpfer. Doch mit dem Rückstand wurden die Platzherren wieder mutiger und erzwangen ihrerseits einen Eckball, an dessen Ende der für den verletzten Deniz Tulgay eingewechselte Felix Leyking zum 1:1-Ausgleich einstocherte (73.).

Sonsbeck war wieder gefordert, tat sich gegen die kampfstarken Dingdener aber schwer, Chancen aus dem Spiel heraus zu kreieren. Dabei wurde ihnen sogar Raum zum Kontern geboten, denn die Blau-Weißen stellten sich keinesfalls nur hinten rein. Die größte Möglichkeit, die Partie doch noch zu Gunsten des Spitzenreiters zu entscheiden, hatte Luis Gizinski. Doch sein Schuss aus der Drehung von der Strafraumgrenze lenkte Buers sehenswert über die Latte (87.).



SV Sonsbeck: Weichelt – Evertz, Elspaß, van de Loo (82. Gizinski), Maas (66. Leurs), Keisers, Terfloth, Meier, Fuchs (66. Geurtz), Schoofs, Scheffler.