SV Sonsbeck: Keisers mit Siegeskopfball, Pütz kassiert Rot

Sonsbeck. In der Fußball-Landesliga baut der SV Sonsbeck mit dem dünnen 1:0 über die SV Hönnepel den Vorsprung an der Spitze auf drei Pluspunkte aus.

Als Referee Hamit Özdemir das Fußball-Landesliga-Duell im Sonsbecker Sportpark abgepfiffen hatte, mischte sich bei Jannis Pütz Erleichterung unter die Freude. Er hatte sich in der Partie gegen die SV Hönnepel/Niedermörmter Mitte der zweiten Hälfte zu einer Dummheit hinreißen lassen und Rot gesehen. Da seine Teamkollegen in der restlichen Spielzeit in Unterzahl keinen Treffer kassierten, gewann der SVS durch ein Tor von Klaus Keisers mit 1:0 (1:0). Das Team von Cheftrainer Heinrich Losing baute die Tabellenführung wegen des Weseler 2:6 in Tönisberg auf drei Punkte Vorsprung aus.

SV Hönnepel nach der Pause besser

Gäste-Trainer Sven Schützek missfiel die Startphase mit großen Sonsbecker Chancen. Er reagierte früh, holte Daniel Groß runter und brachte Tobias Tatzel in die Partie. Der ehemalige SVS-Spieler sollte auf der linken Sonsbecker Angriffsseite für mehr Stabilität sorgen, was allerdings nicht wirklich gelang.

Klaus Keisers war’s dann, der die überfällige Führung erzielte. Nach einer Ecke von Jannis Pütz köpfte er vom zweiten Pfosten aus das Leder ins Netz (20.). Es war bereits sein sechstes Saison-Tor. Von der hochkarätig besetzten Hö./Nie.-Offensive um den einstigen Oberliga-Stürmer Marvin Ellmann war vor dem Seitenwechsel nicht viel zu sehen.

Auch in die zweite Hälfte erwischte der Spitzenreiter den besseren Start. Zunächst vergab Luca Terfloth (47.), dann übersah Keisers den freistehenden van de Loo (49.). Die Schützek-Elf war dann präsenter in der Offensive. In der 61. Minute verhinderte Weichelt mit einer Glanzparade den Ausgleich. Ortstadt hatte abgezogen.

Wenig später später stand Pütz im Blickpunkt, der zunächst nach einem Foulspiel den Ball wegschoss. Während der Referee die Verwarnung notierte, lag Marcel Schütze plötzlich am Boden. Pütz hatte ihn geschubst, wobei der Hö./Nie.-Spieler mit viel Theatralik dahinsank. Der Schiri zeigte glatt Rot. Für SVS-Trainer Losing war die Entscheidung des Unparteiischen zu hart und Reaktion von Schütze überzogen: „Aber natürlich darf Jannis so etwas nicht passieren.“

Sonsbecks Trainer Losing: „Ein dreckiger Sieg“

Der Trainer musste umstellen, Leurs rückte ins Zentrum und Jan-Luca Geurtz nach links. Die Gäste nutzten die neuen Freiräume. So rettete Robin Schoofs gegen Ellmann in höchster Not (81.). Für den SVS ergaben sich Konterchancen. Doch Geurtz und Terfloth, die beide nur noch Keeper Fabian Groß vor sich stehen hatten, verpassten das 2:0 (84./85.). Dann verhinderte Kadir Benli die Entscheidung kurz vor der Torlinie per Kopf. „Es war ein dreckiger Sieg“, so Losing.

SV Sonsbeck: Weichelt; Evertz, Schoofs, Elspaß, Meier, Terfloth, Pütz, Maas (64. Leurs), Keisers, Fuchs (64. Geurtz/89. Werner), van de Loo (84. Bolz).