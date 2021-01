SV Schwafheim: Zuversicht im Kampf um den Klassenerhalt

Das Schwafheimer Trainer-Duo an der Seitenlinie: Manfred Wranik (rechts) und Kevin Hanebeck.

Moers In der Fußball-Bezirksliga musste der ehemalige Landesligist SV Schwafheim auch Corona bedingt auf einem Abstiegsplatz überwintern.

Lediglich sechs Spiele absolvierte der SV Schwafheim in dieser Fußball-Bezirksliga-Saison bis zur Corona bedingten Unterbrechung. Diese ist mittlerweile in die Winterpause übergegangen. Das Zwischenfazit fällt beim SVS freilich verhalten aus, überwintert die Mannschaft der beiden Trainer Manfred Wranik und Kevin Hanebeck schließlich auf einem Abstiegsplatz. Aufgrund der gezeigten Leistungen und mit einem verstärktem Kader gehen die Schwafheimer allerdings zuversichtlich ins neue Jahr.

„Nach sechs Spielen ein Fazit zu ziehen, das ist schwierig“, relativiert Trainer Manfred Wranik die Zwischenbilanz, räumt aber ein: „Trotzdem haben wir natürlich sechs Ergebnisse. Wenn man danach geht, sind sechs Punkte nicht so viel.“ Als 13. stehen die Schwafheimer auf dem ersten Abstiegsplatz, mit jedoch nur einem Zähler Rückstand zum rettenden Ufer. Und auch sonst betont Wranik: „Wir hätten schon drei oder vier Pünktchen mehr haben können. Aber wir malen jetzt auch nicht alles schwarz und sagen, dass wir total enttäuscht sind.“

Schwafheimer Ausfälle durch Verletzte und Kranke

Denn der Spielverlauf bei allen sechs Partien stimmt zuversichtlich: „Die Spiele waren alle ausgeglichen. Wir hatten in jedem Spiel unsere Chancen und hätten die Spiele auch für uns entscheiden können.“ Und auch der zwischenzeitlich dezimierte Kader zeigte sich in der Breite konkurrenzfähig. Trainer Wranik hebt hervor: „Wir hatten ja immer wieder Ausfälle mit Verletzten und Kranken. Dafür haben die Spieler, die sonst wohl nicht so viel gespielt hätten, das gut gemacht.“

Damit nach der Pause auch die Ergebnisse stimmen, muss sich aus Wraniks Sicht aber auch noch einiges ändern: „Wir müssen hinten konsequenter verteidigen. Vorne hatten wir in jedem Spiel unsere Chancen, die wir aber zu oft nicht nutzen konnten.“ Helfen sollen dabei auch die beiden Neuzugängen Noah Schlebusch und Tolga Dügencioglu von Landesligist VfL Tönisberg.

Zwei Abgänge und Spielergespräche in Videokonferenz

„Damit sind wir von der Qualität her besser und auch breiter aufgestellt“, so Wranik trotz der Abgänge von Felix Dressler (SpVgg. Rheurdt-Schwaphuysen) und Robin Morawa (SV Budberg). Das Ziel für den überarbeiteten Kader ist aus Sicht des Trainers klar: „Wenn du da unten stehst, kann es ja nur das einzige Ziel sein, die Klasse zu halten“

Die Planungen für die Saison 2021/22 laufen derweil beim SV Schwafheim bereits auf Hochtouren. „Fast der ganze Kader hat für nächste Saison zugesagt“, kann Trainer Manfred Wranik berichten, auch wenn die Gespräche diesmal den aktuellen Umständen entsprechend anders liefen: „Ich habe mich nur selten mal und so wie es ja erlaubt ist mit einem einzelnen Spieler getroffen. Die meisten Gespräche habe ich mit Kevin Hanebeck und dem Spieler per Videokonferenz geführt.“

Serhat Karabulut kommt von Rot-Weiß Moers

Vertagt wurde die Entscheidung bei Julian Steinitz, Faruk Yildirim und Marc Lauderbach. Hier wird es im neuen Jahr weitere Gespräche geben. Ansonsten haben alle Spieler, die zum erweiterten Stamm zählen, zugesagt, auch über den Sommer hinaus in Schwafheim zu bleiben. Ab dann wird ja auch Neuzugang Serhat Karabulut (zuletzt Rot-Weiß Moers) zur Verfügung stehen, der sich kürzlich schon dem SVS anschloss, aber wegen einer langen Sperre in der Rückrunde nicht spielen darf.