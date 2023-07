SV Schwafheim: 14 Zugänge, ein Trainingslager und Kunstrasen

Moers. So bereitet sich Fußball-A-Kreisligist SV Schwafheim auf die neue Saison vor. Trainer Michael Hoppe peilt einen Spitzenplatz an.

Michael Hoppe ist Fitnessexperte. Seit 17 Jahren schon leitet er das John-Reed-Fitness-Studio in Moers. Dass der Trainer des Fußball-A-Kreisligisten SV Schwafheim auch einiges von seinem Wissen in die Übungseinheiten mit einfließen lässt, stößt bei den Kickern nicht immer auf Begeisterung. In der aktuellen Saisonvorbereitung macht Hoppe seine Grün-Weißen vor den Einheiten stets mit einem Tabata-Workout fit, eine intensive Variante des Intervalltrainings: 20 Sekunden Power, zehn Sekunden Pause. „Ich verlange von den Jungs nichts, was ich nicht auch mitmachen kann“, versichert der 47-Jährige.

Das anstrengende Programm soll sich auszahlen. Die Ziele nach einem guten sechsten Platz in der vergangenen Saison sind mit Blick auf 14 Zugänge und nur fünf Abgänge sind klar. „Oben mitspielen, so weit wie möglich“, sagt Coach Hoppe. Der SV Schwafheim war schließlich einst Dauergast in der Bezirksliga, hat auch schon Landesliga gespielt. Und: Vermutlich Anfang des kommenden Jahres ist es mit der staubigen Asche an der Altdorfer Straße, bei den Gegner ja gefürchtet, vorbei. Dann soll endlich ein neuer Kunstrasen her.

SV Schwafheim: Trainingslager in Lünen

SVS-Trainer Hoppe sieht das nur positiv: „Wir sind spielerisch deutlich besser geworden. Die Asche ist für uns kein so großer Vorteil mehr.“ Alle acht Vorbereitungsspiele werden auswärts absolviert, dazu gibt es vom 28. bis zum 30. Juli ein Trainingslager im westfälischen Lünen. Motto: Kennenlernen und zusammenraufen. „Bis auf einen Spieler werden aktuell alle mitfahren. Das könnte einer der wichtigsten Termine in der Hinrunde werden“, bekräftigt Coach Fuchs.

Bester Torschütze beim Moerser Hallenfußball-Stadtpokal: Serhat Karabulut (links), hier im Futsal-Dress des FC Mattheck, mit Bürgermeister Christoph Fleischhauer. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Zum Pool der neuen Schwafheimer gehört übrigens auch Serhat Karabulut. Der Torschützenkönig der vergangenen Moerser Hallenstadtmeisterschaft im Januar könnte ein Unterschiedsspieler sein – wenn denn die Fitness stimmt. Der 27-Jährige ist ein überragender Fußballer, der nach eigener Aussage allerdings den Trainingsfleiß nicht erfunden hat. „Es liegt auch an mir als Trainer, Serhat bei uns in eine gute Spur zu bekommen“, bekräftigt Michael Hoppe.

SV Schwafheim fehlte bisher ein echter Neuner

Ein echter und treffsicherer Neuner wie Karabulut hat den Schwafheimer in der vergangenen Saison gefehlt. 68 Treffer in 38 Partien waren für ein Spitzenteam etwas wenig. Neben Karabulut könnten weitere Zugänge für mehr Tore sorgen. Etwa zwei Rückkehrer: der 28-jährige Kevin Röös (von Rheurdt-Schaephuysen) oder Marc Frackowiak, der zuletzt für den Düsseldorfer Ex-Landesligisten SV Wersten 04 unterwegs war.

Will mit dem, SV Schwafheim wieder in die Erfolgsspur: Trainer Michael Hoppe. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Eine neue Baustelle tut sich für SVS-Trainer Hoppe in der Defensive auf. 46 Gegentore bedeuteten zuletzt die zweitbeste Quote in der Kreisliga A. Mit Lars Drauschke und Paul Beckemeier, beide zum Moerser Konkurrenten TV Asberg, sind zwei Spieler aus der Abwehr gegangen, die erst einmal kompensiert werden müssen.

Kreisliga A: Gibt es in der neuen Saison einen zweiten Aufsteiger

Auch der Verlust von Torhüter Phillip Kmiec (familiäre Gründe) und Sechser Christoph Pinske, der sich bei Landesliga-Aufsteiger SV Budberg auf ein sportlich deutlich schwierigeres Terrain begeben hat, schmerzt Coach Hoppe. Mit Faruk Yildirim von Bezirksliga-Aufsteiger TuS Asterlagen kommt immerhin ein guter Außenbahnspieler hinzu.

Der Trainer rechnet mit einer ausgeglichenen Saison. Ohne einen Alleingang, wie ihn kürzlich Asterlagen hingelegt hat. „Borussia Veen, ESV Hohenbudberg, der TV Asberg und auch die zweite Mannschaft des FC Neukirchen-Vluyn sind gut besetzt. Wir wollen oben mitmischen und hoffen auch ein wenig darauf, dass nicht nur der Meister aufsteigen darf.“

