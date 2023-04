SV Scherpenberg verspielt Heimsieg in letzter Sekunde

Ist der Oberliga-Aufstieg noch in Sicht? Trainer Ralf Gemmer und der SV Scherpenberg müssen nächsten Sonntag in Mülheim die Nerven behalten.

Moers. In der Fußball-Landesliga liegt der SV Scherpenberg zwar wieder vorn, verspielte aber am Freitagabend im Heimspiel gegen Broekhuysen einen Sieg.

Zumindest bis zum Sonntagnachmittag ist der SV Scherpenberg an die Tabellenspitze der Fußball-Landesliga zurückgekehrt. Doch Grund zum Jubel gab es am Freitagabend auf dem Kunstrasen in Asberg nicht. Gegen Aufsteiger Sportfreunde Broekhuysen kassierte die Elf von Trainer Ralf Gemmer in der dritten Nachspielminute das 1:1 (1:0). Oberliga-Aufstiegskonkurrent Mülheimer FC könnte am Sonntag mit einem Sieg in Bottrop auf drei Punkte davoneilen, so dass Scherpenberg am nächsten Sonntag im direkten Duell im Mülheimer Ruhrstadion schon gewinnen muss, um von der fünften Liga träumen zu dürfen.

Großer Anlass zur Hoffnung auf den Coup im Stadion des ehemaligen Fußball-Zweitligisten 1. FC Mülheim besteht allerdings nicht. Zwar zeigte sich Scherpenberg im Vergleich mit dem 1:1 in Dingden vor einer Woche durchaus engagierter. In der Endphase der Meisterschaft scheint den Moersern allerdings die Leichtigkeit im Spiel und auch die Cleverness abhanden zu kommen. Broekhuysen legte einen kampfstarken Auftritt hin, versteckte sich keineswegs, bestimmte in der zweiten Halbzeit auch über weite Strecken das Geschehen. Da musste man am Ende sogar von einem verdienten Punkt für die Straelener Gäste um Spielertrainer Sebastian Clarke schreiben.

SV Scherpenberg auf drei Positionen verändert

Scherpenbergs Trainer Ralf Gemmer hatte auf drei Positionen umgestellt und gleich eine ganze Offensivbatterie an Spielern aufgeboten. El Houcine Bougjdi in der Spielmacherrolle wusste ebenso mit großem Engagement zu überzeugen wie Andre Rieger als Außenstürmer. Dazu musste Andre Meier als Rechtsverteidiger für den weiter verletzten Nico Klotz ran.

Der Führungstreffer fünf Minuten vor der Pause resultierte aus dem bis dahin schönsten Angriff der Gastgeber. Maximilian Stellmachs geblockten Schuss staubte El Houcine Bougjdi zum 1:0 ab. Das ging zur Halbzeit in Ordnung. Die Gäste stellten sich aber keineswegs nur hinten rein, sondern versuchten immer wieder, lauf- und einsatzfreudig Druck auf Scherpenberg aufzubauen.

Gegentor für Scherpenberg nach ruhendem Ball

Das gelang in Halbzeit zwei dann deutlich besser. Broekhuysen bestimmte bis in die Schlussviertelstunde das Geschehen. Die Gastgeber wirkten bisweilen rat- und kopflos, wussten sich nur mit zu vielen lang gespielten Bällen zu befreien. Und doch hätte am Ende das 2:0 fallen müssen. Erst scheiterte Valdet Totaj, diesmal vorwiegend als Linksaußen aufgeboten, freistehend vor Torhüter Finn Bünnings (77.). Dann verstolperte Maximilien Stellmach völlig blank im Gästestrafraum einen Ball, nachdem zuvor zwei Scherpenberger schon die Einschussmöglichkeit hatten liegen lassen (82.).

In der Nachspielzeit blieb dann auch noch die Cleverness auf der Strecke. Anstatt den Ball auch mal ruhig in den eigenen Reihen zu halten, wurden immer wieder Freistöße im Mittelfeld für die Gäste produziert. Aus dem letzten ruhenden Ball resultierte der Ausgleich. Rechtsverteidiger Norman Kienapfel bekam die Kugel freistehend im Sechzehner vor die Füße und schoss unter großem Jubel der Mitspieler ein.

Scherpenbergs Trainer Ralf Gemmer ist enttäuscht

Während der Großteil der 200 Zuschauer frustriert von dannen zog, quittierte Trainer Ralf Gemmer den bitteren Verlust von zwei Pluspunkten so: „Wir waren es selber schuld. Erst haben wir den Sack nicht zugemacht, dann bescheren wir dem Gegner immer wieder gefährliche Freistöße. Das ist am Ende dann auch bestraft worden.“

SV Scherpenberg: Prigge – Willing, Frömmgen, Ansumana (60. Gesemann), Klotz – Ramroth (73. Üzüm) – Totaj (90. Raczka), Bougjdi, Rieger (81. Özcan) – Stellmach, Strode.

