Moers. Schon am Donnerstagabend beginnt für den Fußball-Landesligisten SV Scherpenberg unter dem neuen Trainer Ralf Gemmer wieder das Training.

SV Scherpenberg: Starker Einstand für Trainer Ralf Gemmer

Beim Fußball-Landesliga-Zwölften SV Scherpenberg wird die Erholungsphase nach dem Moerser Hallenfußball-Stadtpokal überaus kurz ausfallen. Der neue Trainer Ralf Gemmer wird seine Mannen bereits am Donnerstagabend zum ersten Training auf die Asche im Wäldchen bitten. „Wir haben ja auch einiges zu tun, damit wir im neuen Jahr nicht in Abstiegsgefahr geraten“, betont Gemmer, der bereits beim Stadtpokal im Enni-Sportzentrum in Rheinkamp mit auf der Bank saß. Die sportliche Verantwortung hatte da allerdings noch Torwarttrainer Deniz Günes.

Hinterher jubelten der neue Cheftrainer und der Interimscoach gemeinsam über den 10:5-Finalsieg gegen das Futsal-Team von Niederrhein Soccer und dem damit verbundenen Gewinn des Moerser Stadtpokals. Starker Einstand für Gemmer, schöner Ausstieg für Günes.

Nach Rückenproblemen wieder fit

Mit Marc Frackowiak saß auch einer der Winter-Neuzugänge schon im Enni-Sportzentrum auf der Tribüne. Der 23-jährige Mittelfeldspieler kommt vom Bezirksligisten SV Schwafheim, konnte in der Hinrunde dort wegen massiver Rückenprobleme nur eine Partie für die Grün-Weißen absolvieren. Eigentlich wollte Frackowiak zum Düsseldorfer Bezirksligisten SV Wersten 04 wechseln, blieb aber dann doch im angestammten Moerser Kreis-Gebiet. In der Vorsaison hatte Frackowiak für die Schwafheimer in 19 Partien immerhin neun Tore erzielt.

Mit Yousef Gamal kommt ein weiterer 23-jähriger Mittelfeldspieler zum Scherpenberger Aufgebot hinzu. Der Iraker spielte unter Trainer Gemmer bereits beim damaligen Landesligist SV Schwafheim sowie beim Bezirksligisten Meiderich 06/95. Beide kennen sich also gut.

Fünf Spiele in der Vorbereitung

„Wir loten derzeit noch weitere Möglichkeiten aus, um uns zu verstärken. Das ist im Winter allerdings nie einfach, weil die Auswahl deutlich geringer ist als im Sommer“, betont Trainer Gemmer.

Fünf Testspiele gibt es in der Vorbereitung: 12. Januar, 15 Uhr: beim Bezirksliga-Dritten SC 20 Oberhausen; 17. Januar, 19.30 Uhr: bei Landesliga-Tabellenführer Jahn Hiesfeld; 19. Januar, 15 Uhr: gegen A-Kreisligist Rheinland Hamborn; 26. Januar, 14.30 Uhr: beim Bezirksliga-Zweiten VfL Tönisberg; 2. Februar, 15 Uhr: beim Oberliga-Sechsten TSV Meerbusch.

Die Meisterschaft beginnt für den SV Scherpenberg am 9. Februar um 15 Uhr beim VfL Rhede.

Übrigens:

Das Nachholspiel der Scherpenberger in der Fußball-Landesliga gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter wird nun doch unter der Woche ausgetragen.

Am 25. März um 20 Uhr holen die Teams das am 13. Dezember ausgefallene Spiel auf der Asche am Wäldchen nach.

Eine Englische Woche hat der SVS auch in der zweiten März-Woche mit dem Kreispokal-Halbfinale bei Fichte Lintfort (11. März, 19.30 Uhr).