SV Scherpenberg: Schönes Geburtstagstor für Luca Grillemeier

Der kurz vor Spielende ausgewechselte Ex-MSV-Profi Nico Klotz brauchte erst einmal ein kleines Beruhigungsbier aus dem Plastikbecher. Trotz einer ganzen Batterie an guten Torchancen in der zweiten Halbzeit zitterte sich Fußball-Landesligist SV Scherpenberg am Freitagabend vor 300 Zuschauern zu einem verdienten 2:1 (2:0)-Heimsieg über Aufsteiger SG Schönebeck. Damit pirscht sich die Elf von Trainer Ralf Gemmer wieder langsam an die Spitzenplätze heran.

Scherpenbergs Trainer Gemmer: Die Mannschaft hatte Bock

„Das wir am Ende trotz einer starken Leistung in der zweiten Halbzeit so unter Druck geraten, war natürlich unnötig“, befand Gemmer, „dennoch bin ich zufrieden. Wir haben gut gespielt und hatten auch Bock. Die Mannschaft ist intakt.“ Das dürfte nach dem Abgang von sieben Spielern kurz vor dem Ende der Wechselperiode inklusive Ex-WM-Stürmer Kostas Mitroglou die wichtigste Erkenntnis des Freitagabends gewesen sein.

Rechtsaußen Andre Meier meldete sich nach seiner Sprunggelenksblessur aus dem 2:2 bei Arminia Klosterhardt am Freitag rechtzeitig spielbereit, wirkte aber nicht wirklich fit. Linksaußen Andre Rieger erschien mit einer Armschlinge am Platz. Der Blondschopf hatte allerdings offenbar Glück im Unglück: In der MRT-Untersuchung entpuppte sich die in Klosterhardt eingefangene Schulterverletzung „nur“ als Bänderdehnung. Dennoch ist erst einmal Pause angesagt.

Luca Grillemeier trifft zum 2:0 für den SV Scherpenberg

Für Rieger stand Luca Grillemeier in der Startelf. Und der 19-jährige Enkel von Ex-Bundesliga-Profi Gregor Grillemeier wusste sich in Halbzeit eins erfolgreich in Szene zu setzen. In der 28. Minute machte der Außenstürmer mit einem allerdings haltbaren Schuss aus halblinker Position im Strafraum das 2:0. Es war zwei Tage nach seinem Geburtstag ein verspätetes, selbst gemachtes Geschenk. Zuvor hatte Ömer Akbel eine Muster-Rechtsflanke von Nico Klotz per Kopf zum 1:0 (18.) in die Gästemaschen befördert.

Die beiden Treffer fielen etwas gegen den Spielverlauf. Die Essener erlangten mit viel Einsatz- und Laufbereitschaft zunächst die Spielkontrolle, hatten auch drei gute Möglichkeiten gegen eine anfangs etwas sorglose Scherpenberger Deckung. Einmal rettete Torhüter Andreas Kossenjans, zweimal half das Schönebecker Unvermögen.

Präsentierte sich als Sechser im Scherpenberger Mittelfeld ausgezeichnet aufgelegt: El Houcine Bougjdi (links), hier gegen den Essener Pascal Eichholz. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Scherpenberger Mittelfeld: Möllering und Bougjdi überragen

Mit den beiden Treffern lief die Partie dann allerdings in Richtung der Gastgeber. Vor allem der emsige El Houcine Bougjdi im defensiven Mittelfeld sowie Konstantin Möllering in etwas offensiver interpretierter Sechser-Rolle lenkten nun sehr gut das Geschehen. Auch der fleißige Ömer Akbel wusste als Zehner zu gefallen.

Nach der Pause brannte lange nichts mehr an. Scherpenberg wirkte im Vorwärtsgang stark bis dominant. Angetrieben von Bougjdi und Möllering. Das 3:0 war schnell überfällig. Tim Falkenreck scheiterte dreimal, Ömer Akbel zweimal, Luca Grillemeier probierte einen Seitfallzieher, Nico Klotz wurde freistehend zweimal geblockt.

Scherpenberger Grillemeier verletzt sich am Ende

Mit dem 1:2 aus dem Nichts, David-Alexander Mazan traf per Flachschuss gegen den linken Innenpfosten, kehrt noch einmal die Nervosität auf Gastgeberseite zurück. Doch Scherpenberg überstand die eine oder andere Halbchance der Gäste ohne faktische Schrammen. Dafür machte sich Trainer Ralf Gemmer am Ende um Linksaußen Luca Grillemeier Sorgen. Der Youngster hatte sich nach einem harten Einsteigen eines Gegenspielers in der Schlussviertelstunde verletzt.

SV Scherpenberg: Kossenjans – Grevelhörster (90.+2 Willing), Frömmgen, Kuipers, Klotz (90.+1 Gronemann) – Bougjdi, Möllering – Grillemeier (77. von Zabiensky), Akbel (87. Gesemann), Meier (58. Grlic) – Falkenreck.

