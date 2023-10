SV Scherpenberg mit Neun-Tore-Spektakel beim FSV Duisburg

Duisburg. In der Fußball-Landesliga hat sich der SV Scherpenberg mit einem Neun-Tore-Spektakel beim FSV Duisburg zurückgemeldet. Dabei gelingt ein Hattrick.

In der Fußball-Landesliga hat der SV Scherpenberg am frühen Samstagabend nach zwei Niederlagen wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Das 6:3 (4:1) beim stark ersatzgeschwächten FSV Duisburg an der Hamborner Warbruckstraße stellte allerdings Trainer Ralf Gemmer nur bedingt zufrieden: „Wir haben eine große Zahl an dicken Chancen liegen lassen, dazu drei Gegentreffer kassiert. Gegen einen stärkeren Gegner hätten mir größere Probleme bekommen.“

SV Scherpenberg spielt in Bestbesetzung

Die Gäste traten zwar in Bestbesetzung an. Einige Akteure spielten allerdings krankheitsbedingt geschwächt. Das merkte man vor allem El Houcine Bougjdi im defensiven Mittelfeld an, der sich ungewohnt viele leichte Fehler leistete. Die knapp 150 Zuschauer an der Warbruckstraße sahen vom Start weg einen unterhaltsamen Auftritt von beiden Seiten.

Beim FSV hatte Trainer Erol Ayar fünf Wechsel in der Startelf im Vergleich zum 0:4 in Rellinghausen vorgenommen und in Halbzeit eins eine defensive 5-4-1-Taktik gewählt. Das nützte nur elf Spielminuten. Ömer Akbel vollstreckte eine Hereingabe von Ex-MSV-Profi Nico Klotz leicht abgefälscht zur Gäste-Führung. Der FSV kam durch Kapitän Can Serdar aber postwendend zum Ausgleich. Der agile Mittelstürmer lupfte, dabei nur zögerlich gestört, an der linken Strafraumseite den Ball aus spitzem Winkel über Torwart-Oldie Andreas Kossenjans hinweg in den rechten Torwinkel – sehenswert.

Tim Falkenreck mit Hattrick innerhalb von zehn Minuten

Die Gastgeber waren eine halbe Stunde auch gut im Spiel, ehe Scherpenberg binnen zehn Minuten dreimal zuschlug. Ein Heber von Außenverteidiger Nico Klotz drückte Tim Falkenreck zum 2:1 unhaltbar in die linke Torecke (32.). Dann folgten noch zwei Musterangriffe: Diagonalball Nico Frömmgen, Flanke Andre Rieger, Treffer durch Mittelstürmer Tim Falkenreck zum 3:1 (37.). Ähnlich sah es fünf Minuten später aus: Diesmal Bougjdi auf Rieger, der Rechtsaußen bediente Kopfballschütze Falkenreck zum 4:1. Was dann für den Blondschopf einen lupenreinen Hattrick machte.

Trainer Erol Ayar vom FSV Duisburg konnte nur eine arg ersatzgeschwächte Elf gegen Scherpenberg aufbieten. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Nach der Pause versuchte es der FSV in striktem Vorwärtsgang. Tyler Nkamanyi erzielte mit einem starken Solo über das halbe Spielfeld auch das schnelle 2:4 (50.). Burkay Bostanci verkürzte später per Abstauber noch einmal zum 3:5 (74.). Dazwischen lagen aber drei Scherpenberger Lattentreffer durch Konstantin Möllering (56.), El Houcine Bougjdi (72.) und Ömer Akbel (73.) sowie das 5:2 (68.) durch Linksaußen Andre Rieger nach Vorlage von Akbel. Das 6:3 in der 81. Minute besorgte dann der wieder sehr agile Ömer Akbel selbst.

FSV Duisburg hat zu viele Ausfälle zu verkraften

„Sechs Verletzte und zwei Rot-Sperren sind für uns einfach zu viel. In bester Besetzung wäre hier sicher mehr drin gewesen“, bilanzierte FSV-Sportleiter und -Trainer Erol Ayar. Gerade die Defensive präsentierte sich weitgehend vogelwild. „Ich kann da allerdings niemandem einen Vorwurf machen“, schob Ayar nach. In den nächsten Tagen will er auch einen neuen Cheftrainer präsentieren. Kandidaten scheint es offenbar genügend zu geben. „Es ist besser für meine Nerven, wenn wir einen neuen Cheftrainer haben“, versichert Ayar.

FSV Duisburg: Lawrence – R. Bostanci (46. Zekjiri), Giourouk, Demircan (85. Faiz), Alameddine, Sahin – Cakmak, Nkamanyi, Mpianza, B. Bostanci – Serdar.

SV Scherpenberg: Kossenjans – Grevelhörster (81. Willing), Frömmgen, Kuipers, Klotz – Möllering (87. Grlic), Bougjdi (87. Adeniz) – Rieger (76. Badnjevic), Akbel (85. Gesemann), Meier – Falkenreck.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region