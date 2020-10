SV Scherpenberg ist seit fünf Spielen ohne Siegesjubel

Als die Asche noch staubig war und die Lufttemperatur bei 31 Grad Celsius lag, haben die Landesliga-Fußballer des SV Scherpenberg letztmals gefeiert. Mit dem 3:1 im Heimspiel über die SV Hönnepel-Niedermörmter stand die Elf von Trainer Ralf Gemmer Mitte September auf dem zweiten Tabellenplatz. Seitdem haben die Moerser schlappe zwei Pünktchen eingesammelt und sind seit fünf Pflichtspielen sieglos. Ob sich das am Sonntag ab 15.30 Uhr gegen die Vereinigten Sportfreunde aus Amern ändert?

Die als Topfavorit ins Rennen gestarteten Gäste laufen ähnlich wie die Scherpenberger den eigenen Ansprüchen hinterher. Die Truppe von Trainer Willi Kehrberg nimmt nach der jüngsten 0:3-Heimpleite gegen den VfL Rhede sogar den ersten Abstiegsplatz ein. „Es wäre eine gute Gelegenheit und auch an der Zeit, mal wieder einen Sieg einzufahren“, betont SVS-Trainer Ralf Gemmer.

Scherpenberger Personallage besser sich nicht

Dessen Personallage mag sich einfach nicht bessern. Gemmer hätte sicher auch aus diesem Grund nicht gegen eine mögliche vom Verband verordnete Corona-Zwangspause votiert. „Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir nach zwei, drei oder vier Wochen den Spielbetrieb wirklich wieder aufnehmen würden“, gibt Gemmer zu bedenken.

Das Virus ist auch Thema für seine Mannschaft. Defensiv-Allrounder Lars Hoffmeister klagte zuletzt über Erkältungssymptome. Sein kurzfristiger Corona-Test fiel negativ aus. In Quarantäne ist derzeit Abwehrspieler Raffael Schütz, der wegen eines Fußbruchs noch kein Saisonspiel bestreiten konnte, aber mit Laufeinheiten wieder leichtes Training aufgenommen hat.

Der von Hamborn 07 ins Wäldchen gewechselte Schütz ist zwar selbst ohne positiven Befund. Allerdings hatte sich ein Familienmitglied angesteckt, so dass der als Lehrer tätige Schütz gleich mit aus dem Verkehr gezogen worden war.

Einsatz von Ibrahim Üzüm ist fraglich

Mit dem Neuzugang rechnet Gemmer vielleicht schon nach dem für die Scherpenberger spielfreien Wochenende des Niederrheinpokals. Das Heimspiel gegen den Wuppertaler SV ist ja bekanntlich vom 31. Oktober auf den 11. November (19.30 Uhr) verschoben worden. Die kleine Pause bis zur Partie am 8. November in Tönisberg könnte dafür sorgen, dass die Personaldecke wieder dicker wird.

Kapitän Nico Frömmgen, der Leistungsträger und Lenker im Defensivverbund, absolviert weiter leichtes Lauftraining. Trainer Gemmer hofft darauf, dass die hartnäckige, weil tief in der Muskulatur steckende Oberschenkelblessur demnächst ausgestanden ist.

Für das Spiel gegen Amern ist der Einsatz von Ibrahim Üzüm ungewiss. Der spielstarke Sechser hatte sich beim 1:1 in Bedburg-Hau vergangenen Sonntag eine Risswunde an der Lippe zugezogen, die im Krankenhaus genäht werden musste. Am Freitag sollten die Fäden entfernt werden. „Ob Ibo gleich wieder spielfähig ist, bleibt abzuwarten“, sagt Trainer Gemmer. Der will im defensiven Mittelfeld ungern auf seinen Leistungsträger verzichten.