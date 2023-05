Darius Strode (rechts), hier im Laufduell mit dem ehemaligen Homberger Nurettin Kayaoglu in Diensten der Mülheimer, hatte in der Schlussphase gegen den neuen Tabellenführer Mülheim vor rund 1500 Gästen auf den Rängen noch zwei dicke Möglichkeiten auf dem Fuß. Doch am Ende reichte es nicht. Hinten beobachtet SVS-Spielmacher El Houcine Bougjdi die Szene.