SV Scherpenberg fertig den RSV Praest auswärts mit 7:0 ab

Moers. Fußball-Landesligist SV Scherpenberg tritt beim Tabellenschlusslicht RSV Praest an und setzt sich dort unbeirrt durch. Am Ende heißt es klar 7:0.

Das war ein leichtes Spiel für Fußball-Landesligist SV Scherpenberg. Beim RSV Praest setzte sich der Gast aus Moers mit 7:0 (5:0) bei den Emmerichern klar durch. Und der SVS hätte sogar noch höher gewinnen können. Doch erneut nutzte das Team aus dem Wäldchen nicht alle seine Chancen konsequent. Praest hingegen hat sich gestern frühzeitig ergeben.

Es begann damit, dass Nico Frömmgen für den Offensivmann Maximilian Stellmach auflegte, der nicht lange fackelte (9. Minute). Nach dem dann erst El Houcine Bougjdi (15.) nach einer Vorlage von Andre Meier und danach Meier (16.) selbst nach Vorlage von Nico Klotz für die Gäste erhöhten, war die Gegenwehr beim RSV bereits gebrochen. Doch Nico Frömmgen trug sich vor dem Pausenpfiff auch noch zweimal in die Torschützenliste ein. Zuerst traf er per Elfmeter (22.). Valdet Totaj hatte sich in der Mitte durchgetankt und konnte im Strafraum nur noch mit einem Foul gestoppt werden. in der 38. Minute verwandelte der SVS-Kapitän schließlich einen Freistoß direkt. Der 5:0-Pausenstand war absolut vorentscheidend. Der SV Scherpenberg stellte schlichtweg die robustere Mannschaft, die mit mehr Willen den Weg zum Tor gesucht hat. Auch wenn – wie gesagt – nicht alle Chancen verwandelt wurden.

Etwas ruhiger im zweiten Durchgang

Im zweiten Durchgang ließen es die Gäste etwas ruhiger angehen, ohne dass die punktlosen Praester den Scherpenbergern gefährlich werden konnten. Dem Tabellenschlusslicht fehlten schlichtweg die Mittel – und Scherpenberg machte es noch gnädig. Lediglich Bougjdi (52.) und Stellmach (85.) nutzten noch ihr Chancen. So stand am Ende ein überzeugender Sieg. Ozan Sengül, in der 57. Minute für Julian Grevelhörster eingewechselt, sah in der 79. Minute die Gelbe Karte.

Scherpenbergs Co-Trainer Deniz Günes sagte nach der einseitigen Partie: „Wir haben zwar mit 7:0 gewonnen, doch es war mehr drin.“

Nun hoffen die Scherpenberger, dass sie am kommenden Mittwoch, 19.30 Uhr, beim Kreisliga-A-Ligisten TuB Mussum im Niederrheinpokal ähnlich dominant aufspielen können. „Auch, wenn es ein Kreisligist ist, werden wir das Spiel auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen“, versichert Günez. Ärgerlich bleibt für den SVS die 0:2-Heimniederlage gegen Amern. Sonst hätten die Scherpenberger nun anstelle von Fichte Lintfort Tabellenplatz zwei inne. Hinter Sonsbeck.

SVS: Giordani – Klotz (67. Schürmann), Frömmgen (67. Gesemann), Schütz, Grevelhörster (Sengül), – Totaj, Kocaoglu (57. Sadiklar), Üzüm, Meier – E. Bougjdi (57. Duman), Stellmach.