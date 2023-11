SV Scherpenberg fährt mit schmalem Kader zum SV Biemenhorst

Moers In der Fußball-Landesliga geht es Freitag vor Totensonntag weiter. Kapitän Nico Frömmgen fällt mit einem Kreuzbandriss länger aus.

Das hatten sich die Mannschaft und alle Verantwortlichen beim SV Scherpenberg (5. Platz, 50:34 Tore, 30 Punkte) ganz anders vorgestellt. Wenn es am Freitag, 20 Uhr, zum Spiel in der Fußball-Landesliga zum starken Aufsteiger SV Biemenhorst (3., 59:33, 32) nach Bocholt geht, wird Nico Frömmgen dem ambitionierten Team aktiv nicht helfen können. Der Scherpenberger Kapitän hat am Ende des Mittwochstrainings im rechten Bein einen Riss des vorderen Kreuzbands erlitten und eventuell auch einen Meniskusschaden davongetragen. Das jedenfalls ergab die MRT-Untersuchung am Donnerstag. „Er ist nur weggerutscht“, hadert Ralf Gemmer. Doch ändern kann er es nun auch nicht mehr.

Co-Trainer Deniz Günes: „Wir müssen dort mit einem echt schmalen Kader antreten“

„Wir müssen dort mit einem echt schmalen Kader antreten“, sagt Co-Trainer Deniz Günes. „Konstantin Möllering ist beruflich verhindert, El Houcine Bougjdi ist ebenfalls verletzt und Nico Kuipers fehlt wegen seiner Gelb-Rot-Sperre.“ Bougjdi ist angeschlagen, nachdem er beim 3:1-Sieg gegen den VfB Frohnhausen vergangenen Sonntag ebenfalls weggerutscht war und die Sache noch nicht auskuriert ist.

„Dazu kommen noch, dass Mertcan Akdeniz und Marcel Gesemann höchstwahrscheinlich mit Erkältung ausfallen werden“, ergänzt Gemmer widerwillig die lange Liste. „Nico Klotz und Lars Gronemann sind fraglich“, kann der Trainer mit der Aufzählung kaum aufhören.

Sterne stehen nicht gut für den SV Scherpenberg

Bei dieser Zahl von Verletzten wäre ein Punkt in Biemenhorst sicherlich super. „Aber sowas weiß man immer erst hinterher“, sagt Günes. „Ich fahre auf keinen Fall dahin, um die Punkte in Biemenhorst zu lassen“, zeigt sich Gemmer trotz aller widrigen Umstände kämpferisch. „Dann müssen die anderen eben mehr laufen“, kennt der Coach ein einfaches Mittel, um die Ausfälle zu kompensieren. Immerhin stehen sich in der Partie die beiden torhungrigsten Mannschaften der Liga gegenüber.

Und mit einem Sieg würde Scherpenberg an Biemenhorst vorbeiziehen. Doch die Sterne stehen nicht wirklich gut für die Gäste aus Moers.

