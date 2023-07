SV Scherpenberg: Beachvolleyball statt Test gegen Hiesfeld

Moers. Im zweiten Testspiel der Vorbereitung schoss sich Fußball-Landesligist SV Scherpenberg in Rhede warm. Das Heimspiel am Sonntag fällt aus.

Im zweiten Testspiel der Vorbereitung machte Fußball-Landesliga-Vizemeister SV Scherpenberg das, was ihn in der vergangenen Saison ausgezeichnet hatte: Tore schießen. Bezirksligist VfL Rhede entpuppte sich am Samstagvormittag im Vergleich mit Westfalen-Oberligist Türkspor Dortmund (1:7) vor einer Woche allerdings als leichte Kost. Das Team von Trainer Ralf Gemmer, das ohne den noch urlaubenden Ex-Champions-League-Spieler Kostas Mitroglou zum Rheder Leichtathletikzentrum gereist war, setzte sich nach einer guten Leistung mit 8:0 (5:0) durch.

Kurz nach Spielende musste Coach Gemmer das geplante Wochenendprogramm allerdings anpassen. Sonntagsgegner TV Jahn Hiesfeld sagte den geplanten Test in Asberg mangels Personal kurzfristig ab. Auf die Schnelle war dann auch kein Ersatzgegner aufzutreiben. Hamborn 07, SV 08/29 Friedrichsfeld, FC Meerfeld, Concordia Rheinberg – alle Teams, die Gemmer am Samstag noch zügig kontaktiert hatte, gaben Scherpenberg einen Korb. Am Sonntag wird deshalb in Asberg trainiert. „Und die Jungs spielen dann auf der Anlage auch ein wenig Beachvolleyball. Das ist für die Kondition ja auch nicht so schlecht“, so Gemmer.

Tim Falkenreck trifft erstmals für SV Scherpenberg

In Rhede am Samstag präsentierten sich die Gäste vor spärlicher Kulisse hellwach und ließen keinen Zweifel am Sieger aufkommen. Ex-Sterkrade-Torjäger Tim Falkenreck erzielte in der 5. und 20. Minute seine ersten beiden Treffer im Scherpenberger Dress. Baran Özcan verwandelte einen Elfmeter zum 2:0 (8.) und legte noch das 4:0 (34.) nach. Dazu trafen auch Rechtsaußen André Meier (41./52.), Außenverteidiger Hendrik Willing (51.) sowie Nico Klotz (57.), der trotz leichter muskulärer Probleme in der zweiten Halbzeit auf dem Platz stand.

Muss für diesen Sonntag umplanen: Trainer Ralf Gemmer vom SV Scherpenberg. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Neuzugang Lars Gronemann wusste als Rechtsverteidiger ebenso Akzente zu setzen wie Youngster Luca Grillemeier, der als Linksaußen zwei gute Torchancen ausließ. Erfreulich: Nach langer Verletzungspause mit diversen muskulären Zipperlein hielt Mergin Rustemi im defensiven Mittelfeld eine Halbzeit ohne Schmerzen durch.

Torwart Andreas Kossenjans darf noch nicht spielen

Nicht in Rhede mit dabei war der kurzfristig verpflichtete Andreas Kossenjans (wir berichteten). Die Spielberechtigung für den 49 Jahre alten Torwart traf nicht rechtzeitig ein. Am Mittwoch (19.30 Uhr, Warbruckstraße) bei Bezirksliga-Aufsteiger MTV Union Hamborn könnte nun das Debüt steigen. Ersatztorhüter Martin Hauffe stand zwar in Rhede mit auf dem Spielberichtsbogen, ist aber aufgrund seines überstandenen Achillessehnenabrisses noch keine echte Option für einen Einsatz.

SV Scherpenberg sucht Testgegner für 25. oder 26. Juli

Übrigens: Der SV Scherpenberg sucht für den 25. oder 26. Juli noch einen Testgegner. Interessierte melden sich bei Trainer Ralf Gemmer.

SV Scherpenberg: Prigge – Grevelhörster (46. Willing), Frömmgen (46. Ansumana), Kuipers, Gronemann – Üzüm, Rustemi (46. Kocaoglu) – Grillemeier (60. El Abdouni), Özcan (46. Klotz), Meier – Falkenreck (60. Gesemann).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region