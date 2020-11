SV Orsoy bekommt drei Punkte am Grünen Tisch

Mitten in der Corona-Pause darf sich Fußball-B-Ligist SV Orsoy über drei zusätzliche Punkte freuen. Denn das Moerser Kreissportgericht hat jetzt entschieden, dass Pascal Seitz (Foto) nicht für den SV Vynen-Marienbaum spielberechtigt war. Die Begegnung, vom 11. Oktober wird mit 2:0 für den SVO gewertet.

Am sechsten Spieltag stand Pascal Seitz im Kader des Fusionsklubs, der mit 7:3, darunter zwei Treffer von Seitz, seinen ersten Saisonsieg in Orsoy feierte. Mitspielen durfte der 38-Jährige zu diesem Zeitpunkt offiziell aber noch nicht. Dem SV Orsoy ist dies damals nicht aufgefallen, wohl aber den Vertretern des SSV Lüttingen und des TuS Asterlagen . Die Ansage der Verantwortlichen des SSV und des TuS lautete so: „Pascal Seitz hat am ersten Spieltag der Kreisliga A noch in Reihen des TuS Asterlagen gestanden, der mit 0:1 in Lüttingen verloren hatte.“ Der Einsatz am 11. Oktober sei somit ein klarer Verstoß gegen die Spielordnung des Westdeutschen Fußball-Verbandes (WDFV) . Dies sah Dunja Gooßens als Einzelrichterin des Kreissportgerichtes nun genauso.

SV Vynen-Marienbaum muss die Verfahrenskosten tragen

Für den SV Orsoy ist die Sache damit erledigt, falls der SV Vynen-Marienbaum nicht doch noch eine Revision anstrebt, für den Fusionsklub hingegen und Pascal Seitz indes noch nicht. So muss der Verein den Spielerpass des Angreifers bis zum 25. November an das Kreissportgericht schicken. Das rechtsprechende Gremium des Fußball-Kreises Moers wird dann gemeinsam mit dem von Dunja Gooßens ausgesprochenen Urteil die Unterlagen an die Passstelle des WDFV schicken. „Zur weiteren Veranlassung“, so das im Amtsdeutsch lautende abschließende Urteil des Kreissportgerichts. So muss der Verein den Spielerpass des Angreifers bis zum 25. November an das Kreissportgericht schicken.

Zudem muss der SV Vynen-Marienbaum die Verfahrenskosten in Höhe von 20 Euro tragen, während der SV Orsoy seine Einspruchsgebühr von 25 Euro erstattet bekommt.