SV Neukirchen II lässt im fünften Spiel erstmals Federn

In der Handball-Bezirksliga erfüllte der TV Kapellen II mit 32:29 (15:13) seine Pflichtaufgabe beim Uedemer TuS, wenn auch mit etwas mehr Mühe als erwartet. Aufsteiger Uedem nahm den Kampf an und konnte den ersten Durchgang ausgeglichen gestalten. Kapellen packte aber nach dem Seitenwechsel seine Qualitäten aus und setzte sich mit Entschlossenheit vorentscheidend auf 24:18 ab.

TVK II: Lasnig 11/7, Kentrat 7, Schneemann 6, Pattberg 2, Giesbertz 2, Schindler 1, Keusemann 1, Brettschneider 1, Pruschinski 1.

Moerser SC - TSV Bocholt 23:27 (11:13). Moers zeigte die bislang kompakteste Saisonleistung, ließ

letztendlich etwas unglücklich die Punkte liegen. Die nach wie vor punktlosen Gastgeber präsentierten sich mit großem Kämpferherz. Doch der Angriff war zunächst zu statisch, die Torausbeute entsprechend übersichtlich (5:8/20. Minute). Aber der Knoten platzte: Moers nahm Fahrt auf und agierte fortan auf Augenhöhe. Das MSC-Team erzielte den Ausgleich (16:16/40.). Bocholt hielt dagegen, die Partie blieb bis zur Schlussphase intensiv und ausgeglichen (22:23/55.).

MSC: Francois 5, D. Kanschat 4, Vook 4/1, Knapp 3, K. Kanschat 2, Gebel 2, Kolassa 1, Gick 1, Dewald 1.

HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg - SV Neukirchen II 25:25 (9:9). Für Neukirchen war es im fünften

Spiel der erste Punktverlust überhaupt. Die Gäste erspielten sich in einem spannenden Match in Hälfte zwei leichte Vorteile, lagen lange Zeit in Führung. Haldern schaffte erst mit dem 24:24 den ersten Ausgleich und ging sogar mit noch 25:24 in Front. SVN-Spieler Michael Casper sicherte mit einem Siebenmetertor neun Sekunden vor dem Abpfiff für das gerechte Remis.

SVN II: Böckel 10, Casper 4/4, Heinz 4, Kühn 2, Dyx 2, Körschen 2, Penzenstadler 1.