SV Neukirchen benötigt im Kellerduell starke Nerven

Neukirchen-Vluyn. Handball-Verbandsligisten SV Neukirchen muss nun zeigen, dass er sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen kann. Im Kellerduell in Grefrath.

Es gibt die Spiele in einer Saison, denen man eine ganz besondere Bedeutung zuschreibt. Es gilt Mut, Können, Disziplin, Einsatzbereitschaft und Herzblut in Einklang zu bringen. Die Spieler des Handball-Verbandsligisten SV Neukirchen benötigen genau diese gesunde Mischung, um am Samstag, 17.30 Uhr, im Kellerduell bei der Turnerschaft aus Grefrath zu bestehen. Hier treffen die beiden schwächsten Team der Liga (2:14 Punkte) aufeinander.