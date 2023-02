SV Concordia Ossenberg geht neue Wege mit jungem Personal

Rheinberg. Neben den Bereichen Immobilien und Digitalisierung schlägt der SV Concordia Ossenberg auch bei der sportlichen Leitung einen neuen Kurs ein.

Neben den Bereichen Immobilien und Digitalisierung schlägt der SV Concordia Ossenberg auch bei der sportlichen Leitung einen neuen Kurs mit jungem Personal ein: Der Vorstand „Sport“ mit Joel Willms wird seit Sommer des vergangenen Jahres durch Ivonne Piazzolla als Mitarbeiterin ergänzt. „Wir wollen damit unseren sportlichen Bereich in den Vordergrund rücken und gleichzeitig eine Verjüngung einleiten“, betont der 1. Vorsitzende Burghard Kretschmer. Die 40-jährige Ossenbergerin hat die sportliche Leitung übernommen und damit auch die Koordinierung der rund 80 Übungsleiter und Übungsleiterinnen im Verein.

Gleichzeitig ist das ein nächster Schritt hin zur Vision Concordia 2030, nämlich die Qualität und Verbesserung des sportlichen Angebots zu sichern. Für jeden Sportbereich sollen ab Januar zudem ein oder zwei Koordinatoren bestimmt werden, unter anderem um neue Angebote zu entwickeln oder bisherige Angebote zu festigen.

Mit Ivonne Piazzolla

Ivonne Piazzolla lernte den Verein vor zwölf Jahren als Mitglied beim Mutter-Kind-Turnen kennen und ist seit zehn Jahren als Übungsleiterin beim SV tätig. Beim Landessportbund NRW in Duisburg machte Piazzolla einen sportartübergreifenden Übungsleiter-Schein, den sie 2021 durch die B-Lizenz im Präventionsbereich ergänzte. Nun leitet sie die Angebote BOP, „Fit mit Baby“ und „HIIT“ - Hoch-Intensives-Intervall-Training im Verein.

In einem weiteren Schritt wird Joel Willms den Bereich Betriebssport aktivieren, wobei Fitness-Angebote für Mitarbeiter der jeweiligen Unternehmen als Gesamtpaket geschnürt werden sollen. Nach der Arbeit noch etwas für die Fitness tun – das ist die Devise für die Life-Work-Balance. Unter dem Stichwort „Concordia to Go“ sollen unabhängig vom Sportcenter in Ossenberg auch eventuell neue Räumlichkeiten gesucht werden, um bestimmte Sportangebote auszulagern. „Es ist aber auch denkbar, dass wir unsere Angebote im Sportcenter auch in Kombination mit dem Fitnessstudio anbieten“, so Willms.

Frisch renoviertes Fitnessstudio

Bekanntlich betreibt der 35-jährige Personal-Trainer im Keller des Sportcenters ein frisch renoviertes Fitnessstudio, das sieben Tage pro Woche jeweils von 8.15 bis 21.30 Uhr geöffnet ist und noch freie Kapazitäten hat. Der Nachwuchs geht zum Kindertanzen, die Eltern parallel ins Fitnessstudio, im besten Falle könnte auch so der Sport bei Concordia für die gesamte Familie aussehen. Wobei es im Studio „fitmitjowi“ primär nicht um die Fitness, sondern um Gesundheitssport im Allgemeinen geht. „Angesprochen sind vor allem Menschen, die noch gar keinen Sport oder lange keinen Sport gemacht haben“, betont Joel Willms.

Die Aufgabenverteilung des neuen sportlichen Duos ist klar: Joel Willms hat im Hintergrund die Fäden in der Hand, während Ivonne Piazzolla sich um das sportliche Alltagsgeschäft kümmert. Mit Michael Brandes, dem neuen Vorstand „Immobilien“ hat die Concordia den Verjüngungsprozess inklusive der Verbesserung der Strukturen in die Wege geleitet.

