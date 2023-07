SV Budbergs Torjägerin: Deutschland schafft WM-Viertelfinale

Rheinberg. Am Donnerstag startet die Frauenfußball-WM. Charlotte Smeets vom SV Budberg fiebert mit. Sie spricht auch über Xhaka, Bühl und bittere Momente.

Charlotte Smeets hat Ferien. Und selten passte die schulfreie Zeit für die bald 17-jährige Torjägerin der U17 des SV Budberg so treffend wie in diesem Sommer. Am heutigen Donnerstag startet um 9 Uhr die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Mit den ersten beiden von 64 Spielen. Die Gymnasiastin, die im kommenden Jahr ihr Abitur baut, wird in den nächsten vier Wochen am Fernseher dabei sein und natürlich der deutschen Nationalmannschaft die Daumen drücken.

„Ich freue mich sehr auf die WM und hoffe, dass Deutschland mindestens bis ins Viertelfinale kommt. Seit der EM im vergangenen Jahr ist die Aufmerksamkeit rund um den Frauenfußball ja enorm gewachsen. Das ist eine sehr positive Entwicklung“, hebt Charlotte Smeets hervor. Die Rheinbergerin hält die seitdem immer wieder aufflammende Diskussion um Vergleiche zwischen Frauen- und Männerfußball allerdings für müßig: „Die Grundvoraussetzungen lassen Vergleiche nicht zu. Profispielerinnen gehen in der Regel nebenher noch arbeiten. Bei den Männern liegt der Fokus voll auf Fußball. Da ist doch allein aus diesem Fakt klar, dass es Unterschiede auf dem Platz gibt.“

29 Treffer in 16 Spielen für den SV Budberg

Den Spaß am Fußball beeinträchtigt dies bei Charlotte Smeets keineswegs. Sie begeistert sich für Borussia Mönchengladbach live im Borussia-Park – ihr erster Lieblingsspieler war übrigens der Schweizer Granit Xhaka – gleichermaßen wie für die Frauen-Bundesliga im TV und die eigene Mannschaft beim SV Budberg auf dem Rasen.

Ein Vorbild für Charlotte Smeets in der Nationalmannschaft: Klara Bühl (rechts), hier beim 2:3 im Testspiel gegen Sambia. Foto: Daniel Karmann / dpa

29 Tore in 16 Spielen gelangen der Angreiferin in der U17-Niederrheinliga. Dass sich schon der MSV Duisburg und der Klever Regionalligist VfR Warbeyen für das Talent interessiert haben, ist eine Wertschätzung. Bringt Charlotte Smeets aber vorerst nicht davon ab, ihrem SV Budberg, ihrer Heimat, die Treue zu halten und darüber hinaus an die eigene berufliche Zukunft zu denken. Physiotherapie oder Sportjournalismus heißen jene Studiensparten, die für Smeets von Interesse sein werden ab Frühherbst 2024.

Spielstil wie Klara Bühl vom FC Bayern München

Bis dahin steht eine erste volle Saison in der SVB-Frauenmannschaft an. Die Vorbereitung mit drei Trainingseinheiten pro Woche läuft. Die Schwarz-Weißen um Trainer Sascha Lubinski müssen sich nach dem Sturz in die Landesliga zurückfinden. Das mit 1:5 vergeigte Kreispokalfinale gegen den SSV Lüttingen verstärkte am Ende den Frust aus einer schmerzhaften Saison. Smeets: „Das zwar zweifelsfrei bitter. Wann hat man schonmal die Chance, einen Pokal zu stemmen?“

Doch nun blickt die 16-Jährige strikt nach vorn. „Wir haben es in der Landesliga selber in der Hand, den Wiederaufstieg zu schaffen. Ich werde und will da natürlich mithelfen.“ Am liebsten mit Toren, die die schnelle, abschluss-starke Angreiferin beisteuern kann.

Charlotte Smeets: Schon mit 13 Jahren in der U17

Sie orientiert sich ein wenig an Nationalspielerin Klara Bühl vom FC Bayern München. „Ich mag ihren Spielstil. Sie ist vor allem auch technisch gut. Daran muss ich allerdings noch arbeiten“, versichert Charlotte Smeets. Die hat Fußball beim alten TuS 08 Rheinberg in einem mit Jungs gemischten Team gelernt, wechselte dann im Alter von neun Jahren in die Mädchenabteilung des SV Budberg. Schon mit 13 stand sie in der U17-Mannschaft: „Das war im Nachhinein ein Vorteil. Es gab nie eine Zeit bisher, wo ich das Gefühl hatte, ich kann im Fußball nicht mithalten.“ Das gilt auch für den schleichenden Sprung von der U17 in die Frauenmannschaft. Schon seit einiger Zeit trainiert Smeets bei den Frauen immer wieder mit.

Wie es die Profis auf höchster Ebene machen, wird sie ab heute im Fernsehen live verfolgen. Deutschland mit der Duisburger Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg an der Seitenlinie startet am kommenden Montag (10.30 Uhr/ZDF) gegen Marokko in die Vorrunde. Weitere Gegner hier: Kolumbien, das kürzlich aufgrund seiner rustikalen Spielweise einen Spielabbruch im Test gegen Irland nach nur 20 Minuten provoziert hatte, und Südkorea. „Die wirklich schweren Gegner wie England, USA, Spanien, Frankreich oder Brasilien kommen erst danach“, gibt Charlotte Smeets zu bedenken.

