SV Budbergs Kapitän: „Die neue Liga ist riesig und schwer“

Rheinberg. Zum Start der Fußball-Landesliga mit einem Heimspiel gegen Blau-Weiß Dingden spricht Kapitän Jan Luca Häselhoff über die Lage beim SV Budberg.

Der SV Budberg geht als Außenseiter in die Fußball-Landesliga und auch in den Saisonauftakt gegen Blau-Weiß Dingden am Sonntag um 15.30 Uhr. Dann wird Jan-Luca Häselhoff den Aufsteiger als Kapitän auf den Platz führen. Der Defensivspieler ist schon mit 22 Jahren ein Budberger Urgestein und blickt zurück auf eine Vorbereitung mit Höhen und Tiefen und voraus auf die Herausforderung Landesliga - für sich und seine Mannschaft.

Durchaus überraschend, aber am Ende verdient war der Aufstieg des SVB und Verteidiger Häselhoff war dabei einer von vielen jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs. „Ich spiele ja mein ganzes Leben lang in Budberg“, sagt er und freut sich auf ein neues Kapitel, das nun in der Landesliga beginnt: „Wir wissen, dass die Liga riesig und schwer ist. Aber wir wollen uns weiterentwickeln und trotzdem auch weiter unseren Fußball spielen.“

SV Budberg startet als Underdog in die Saison

Auch persönlich ist die neue Liga die nächste Herausforderung und der nächste Schritt für Häselhoff. „Ich traue mir das auf jeden Fall zu“, sagt er selbstbewusst und fokussiert sich voll auf diesen Schritt: „Ich denke im Moment nicht längerfristiger als von Saison zu Saison. Der nächste Schritt für mich ist eben auch eine neue Liga.“

Die startet am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Dingden. „Wir gehen auf jeden Fall als Underdog rein“, weiß Häselhoff, der noch Erinnerungen an Dingden aus der Vorbereitung der vergangenen Saison hat, als es im Testspiel ein 2:5 gab: „Aber nicht so gute. Wir waren da nicht gut besetzt, der Klassenunterschied war schon deutlich. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt weiter sind. Wir müssen rennen und kämpfen. Dann ist zu Hause auf jeden Fall was möglich.“

SV Budberg: 16-Mann-Kader ist konkurrenzfähig

Dabei werden die Budberger auf beide Neuzugänge verzichten müssen. Sowohl auf Mike Terfloth als auch auf Christoph Pinske. „Damit ist der zentrale Block etwas ausgedünnt“, sagt Trainer Tim Wilke und fügt in Hinblick auf seinen Kapitän hinzu: „Da kommt es dann auf Jan-Luca Häselhoff und auch Tim Beerenberg besonders an.“ Dessen ist sich auch Häselhoff bewusst: „Ich gehe trotzdem oder gerade deshalb so ins Spiel wie in jedes andere, weil es dadurch die gewohnte Besetzung der vergangenen Saison ist. Die beiden Ausfälle tun uns natürlich weh, aber ich bin mir sicher, dass wir das kompensieren können.“

Trainer Wilke stimmt zu: „Wir haben einen vollen und konkurrenzfähigen 16-Mann-Kader.“ Er und sein Team spüren „totale Vorfreude“, der Coach sagt aber auch: „Ich erwarte einen absoluten Top-Gegner, den ich am Ende auf jeden Fall unter den ersten Fünf sehe.“

