SV Budberg: „Wir waren sauer auf uns selbst“

Rheinberg In der Fußball-Landesliga wirkte die 3:4-Niederlage des Aufsteigers in Klosterhardt nach. Am Samstag kommt die SG Essen-Schönebeck.

Der SV Budberg hat im vorletzten Hinrundenspiel der Fußball-Landesliga die SG Essen-Schönebeck zu Gast. Am Samstag ab 16 Uhr wollen die Budberger es dann besser machen als bei der 3:4-Niederlage bei Arminia Klosterhardt am vergangenen Samstag, die in mehrfacher Hinsicht auch noch in diese Woche hinein gewirkt hat.

SV Budberg schon zur Pause mit 0:3 hinten

„Wir waren sauer“, berichtet Budbergs Trainer Tim Wilke und fährt fort: „Sauer auf uns selbst, sauer über die erste Halbzeit, und das hat man den Jungs auch angemerkt.“ Denn das Spiel in Klosterhardt hatte der SVB im ersten Durchgang verloren, nach dem es schon 3:0 für die Gastgeber stand. „Die Jungs haben mit einer hohen Bereitschaft trainiert und waren sehr giftig“, sah Wilke danach in der laufenden Woche.

Anbieten konnten sich so auch die bisherigen Ergänzungsspieler. „Nach sehr wenigen Veränderungen in den vergangenen Wochen ist die Tür diesmal natürlich auf“, hält Trainer Wilke auch fest, der unter anderem auch die Jokertore von Emir Demiri und Benedikt Franke sowie die beiden Vorlagen des eingewechselten Felix Weyhofen in Klosterhardt gesehen hat. Definitiv ersetzt werden muss der gelbgesperrte Mike Terfloth – Wilke: „Das ist natürlich bitter, und das wollen und werden wir im Kollektiv auffangen, werden unsere Art des Fußballs aber nicht ändern.“

SG Essen-Schönebeck erhält viel Lob von der Konkurrent

Mit Schönebeck kommt nun ein Mitaufsteiger und der aktuelle Tabellenzehnte nach Budberg. „Der Gegner bekommt überall, wo man etwas hört, sehr viel Lob für seine Art, Fußball zu spielen“, so Tim Wilke, der selbst sagt: „Das ist ein junger Kader, aber im Zentrum mit ein, zwei erfahrenen Spielern und mit Dennis Wibbe einem schon außergewöhnlichen Spieler. Ich halte sie für die beste Mannschaft im unteren Bereich.“

Die Budberger „erwartet ein richtiger Brocken“, weiß Wilke also. „Wir brauchen die Basics, Giftigkeit, Laufbereitschaft“, konstatiert er. „Wenn wir das über 90 Minuten abrufen, haben wir immer eine Chance“, erklärt Wilke, der genauso wie seine Spieler aber wohl auch nicht erst seit vergangenen Sonntag weiß: „Wenn wir unsere Leistung wie in Klosterhardt nur über 45 Minuten abrufen, dann laufen wir der Musik hinterher.“

