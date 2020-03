Heute Abend wird der zweite Finalist im Kurt-Blömer-Fußball-Kreispokal ermittelt. Im Halbfinale stehen sich ab 19.30 Uhr der SV Budberg und der SV Sonsbeck gegenüber. Gesucht wird der Endspielgegner für den SV Scherpenberg, der sich bereits Anfang Februar gegen Fichte Lintfort durchgesetzt hatte. Die Rollen sind zwischen Bezirksligist Budberg und Landesligist Sonsbeck klar verteilt.

...den SV Sonsbeck mit Trainer Heinrich Losing. Foto: Fischer, Armin

„Es ist ein Pokal-Halbfinale und wir wollen ins Finale“, lautet die klare Ansage von Sonsbecks Trainer Heinrich Losing. „Man kann in der Saison nur zwei Titel zu gewinnen. Das ist einer davon und den wollen wir holen.“ Beide Finalisten stehen außerdem als Teilnehmer des Niederrheinpokals fest und auch das streicht Losing heraus: „Es geht um den Einzug in den Niederrheinpokal und da wollen wir unbedingt hin. Das ist auch wichtig für den Verein.“

Der Gastgeber spielt nicht nur eine Klasse tiefer, sondern steckt in der Bezirksliga auch tief im Abstiegskampf. „Budberg spielt in dieser Saison bisher unter den Erwartungen – auch den eigenen“, weiß Losing. „Das spielt im Pokal keine Rolle. Der hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Die Budberger werden alles raushauen.“

Mit der SVS-Reserve in einer Liga

Der SV Budberg spielt mit der Reserve vom SV Sonsbeck in einer Liga, was Losing nutzen kann: „Es ist immer schwer, sich auf einen Gegner aus einer anderen Liga vorzubereiten. Ich werde mir sicherlich Infos vom Trainer unserer zweiten Mannschaft holen.“ Vor allem liegt es aber an den Gästen selber. „Der Fokus liegt aber auf uns“, so Losing. „Wir müssen unsere Leistung bringen. Wenn wir das so angehen wie die bisherigen Pokalspiele, bin ich zuversichtlich gestimmt.“ Personell sind die Sonsbecker aber nicht komplett. Neben den Langzeitverletzten Florian Terlinden und Tobias Meier können auch Alexander Maas und Jannis Pütz nicht spielen. Hinzu kommen die Gelbsperren von Jan-Luca Geurtz und Luis-Ramon Gizinski.

In Sachen Personal ist die Lage bei Budberg besser. Ob Trainer Tim Wilke allerdings aus dem Vollen schöpfen kann und auch wird, ist fraglich. „Ich würde lügen, wenn ich sage, dass der Fokus der Woche rein auf dem Pokalspiel liegt“, gibt der Budberg-Coach zu. Angeschlagene Spieler, die in der Liga ausfallen könnten, werden wohl nicht auflaufen: „Wir werden genau hinschauen, wer welche Wehwehchen mitbringt.“

Der Klassenerhalt hat für den Tabellenvorletzter der Bezirksliga Vorrang. „Die schwierige Situation in der Liga mit dem Ausblick auf das Spiel gegen Twisteden hat höchste Priorität“, so Wilke. Doch auch er kennt die Chance, mit einem Überraschungssieg ins Pokalfinale und den Niederrheinpokal einzuziehen. „Wir stellen wir eine Mannschaft auf den Platz, die den Anspruch hat dem Gegner Paroli zu bieten“, versichert sagt er deshalb