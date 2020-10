SV Budberg und GSV Moers noch einmal im Einsatz

Am Niederrhein. SV Budberg holt sein Regionalliga-Spiel gegen den VfR/SW Warbeyen nach. Die Grafschafterinnen sind im Verbandspokal in Rees gefordert.

Auch am eigentlich wegen des Totensonntags spielfreien Wochenende müssen die Fußballerinnen der Regionalligisten SV Budberg und GSV Moers ran. Während aber die Budbergerinnen ihr Punktspiel gegen den VfR/SW Warbeyen am Samstag, 18 Uhr, nachholen, sind die Moerserinnen im Niederrheinpokal gefordert. Der GSV ist am Samstag, 17 Uhr, beim Landesligisten SV Rees im Einsatz. Zudem hat am Samstag Bezirksligist SuS Rayen um 15 Uhr Niederrheinligist Spielvereinigung Gustorf-Gindorf zu Gast. Der SV Budberg hat sein Erstrundenspiel bekanntlich bereits mit 7:2 beim TSV Wachtendonk-Wankum gewonnen.

Die Budbergerinnen treffen in der Meisterschaft zu Hause auf den spielstarken Neuling aus Warbeyen. Nach zwei tollen Auftaktsiegen mit dem 4:1 über Alemannia Aachen und dem 3:0 über den GSV Moers gab es für den allerdings aus zwei Spielen nur noch einen Zähler. Bei der SGS Essen U20 kassierte der VfR ein 0:4 – dort wo der SVB übrigens am vergangenen Sonntag nur 0:2 unterlegen war – und kam anschließend nicht über ein 0:0 gegen den SV Menden hinaus. Damit belegt das Team Rang acht mit sieben Punkten.

Der SVB hat erst drei Zähler auf dem Konto, wartet dringend auf den zweiten Sieg, um sich ein wenig aus der Abstiegszone abzusetzen. Da die Leistungen zuletzt ansprechend waren, rechnet sich Budbergs Coach Jürgen Raab etwas aus: „Aber es wird vor allem deshalb schwierig für uns, weil wir wohl gleich auf vier Stammspielerinnen verzichten müssen.“ Von diesem Quartett kann Raab vielleicht noch auf Sadiat Babatunde hoffen. Sicher ausfallen werden die angeschlagenen Marie Schneider, Scarlet Hellfeier und Nadja Sissaj. „Für uns wird es aber auch Zeit, dass wir wieder mal etwas Zählbares holen, sonst verlieren wir so langsam den Anschluss an das rettende Ufer.“

Zu Gast beim Landesliga-Primus

Regionalligist GSV Moers peilt im Niederrheinpokal das Achtelfinale an. Auch wenn es in der Meisterschaft bisher zu keinem Punkt und nur einem Tor – das gelang Akane Yatsugi bei der 1:5-Niederlage am Sonntag gegen Vorwärts Spoho Köln – sind die Gelb-Schwarzen beim Landesliga-Spitzenreiter SV Rees in der Favoritenrolle. Seit fast vier Wochen sind die Reeserinnen zudem ohne Spiel.

„Für mich ist dieses Spiel wichtig, meine Mannschaft kann sich weiter einspielen“, hofft GSV-Coach Eckart Schuster auf den ersten Sieg. „Leicht wird das aber nicht, schließlich hat Rees unsere zweite Mannschaft schon deutlich mit 9:0 besiegt.“ Zumindest hat Schuster keine personellen Probleme.

Sicherlich in der Außenseiterrolle ist Bezirksliga-Neuling SuS Rayen gegen Gustorf-Gindorf, die in der Niederrheinliga derzeit Rang fünf belegen und erst eine Niederlage in acht Spielen kassierten. Zuletzt gab es einen 4:0-Erfolg bei der Spielvereinigung Steele 03/09. Der SuS kann aber auch von einem Erfolgserlebnis zehren. Am vergangenen Sonntag besiegte Rayen im kreisinternen Duell den OSC Rheinhausen mit 2:1.

Kurzfristig sein Pokal-Gastspiel abgesagt hat der SSV Lüttingen beim SC Bayer 05 Uerdingen.