SV Budberg setzt sich mit Problemen bei GW Lankern durch

Am Niederrhein. Im Achtelfinale im Niederrheinpokal hatte Frauen-Fußball-Regionalligist SV Budberg beim Landesligisten Grün-Weiß Lankern alle Hände voll zu tun.

Das war ein hartes Stück Arbeit für die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Budberg. Im Achtelfinale des Niederrheinpokals stand die Partei beim Landesligisten Grün-Weiß Lankern lange auf des Messers Schneide, bevor dem SVB am Ende durch den knappen 4:3 (1:0)-Erfolg doch der Sprung ins Viertelfinale gelang. Diese Runde wird anlässlich das Hallen-Niederrheinpokals am 26. Januar in Düsseldorf ausgelost.