Am Niederrhein. Sechs Niederlagen in Serie sind genug. SV Budberg verabschiedet sich in der Fußball-Bezirksliga mit einem Befreiungsschlag in die Winterpause.

SV Budberg schafft gegen VfL Repelen den Befreiungsschlag

Nach sechs Niederlagen in Serie verabschiedete sich der SV Budberg in der Fußball-Bezirksliga mit einem Befreiungsschlag in die Winterpause. Mit dem Tabellensechsten VfL Repelen war ein nicht gerade leichter, wenn auch ersatzgeschwächter Gegner zu Gast. Dennoch setzten sich die Budberger überraschend deutlich mit 3:0 (1:0) durch und sammelten damit wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Budberg erwischte den besseren Start, führte durch Kevin Carrion Torrejon bereits in der 3. Minute. In der zweiten Hälfte machten die Gäste ordentlich Druck. Doch Devin Warnke erhöhte in der 69. Minute auf 2:0, und Benedikt Franke sorgte er Elfmeter (89.) dann endgültig für den ersten Bezirksliga-Sieg die Gastgeber seit zwei Monaten. Budberg ist damit auf den 16. Tabellenplatz vorgerückt.

„Der Sieg tut uns natürlich gut“, freute sich VB-Coach Tim Wilke nach dem Spiel. Wir haben so eine Ausgangsposition für die Rückrunde geschaffen. Auch wenn das Ergebnis vielleicht etwas zu hoch ausgefallen ist, war der Sieg dennoch verdient.“

Repelens Trainer Sascha Weyen sagte anschließend: „Für uns fing es natürlich gleich unglücklich an. Das frühe Tor hat unsere sowieso schon etwas zusammengewürfelte Mannschaft aus dem Tritt gebracht. In Hälfte zwei waren wir mehrfach kurz vor dem Ausgleich, haben uns aber nicht belohnt.“

SVB: Dohmen, Ricken, Warnke, Twardzik, Vizuete Mora (65. Kömpel), Franke (89. Auweiler), Carrion Torrejon (90. Hoffmann), Temath, Wardemann, Vehreschild, Severith (65. Saunus).

VfL: Rennen, Akdas, Nowicki, Sachmann (68. Böhm), Yilmaz (77. Röll), Blessing, Vardar (46. Ait Dada), Kuci, Alemdar, Schneider (84. Maetah), Sylla.

SV Sonsbeck II - VfL Tönisberg 2:2 (0:1). Die Zuschauer sahen ein zerfahrenes Spiel in dem beide Mannschaften nicht recht zu ihrer Linie fanden. Mit dem Pausenpfiff gingen die favorisierten Gäste zwar durch Dominik Mrosek in Führung. Doch nur drei Minuten nach Wiederanpfiff glich Maximilian Giesen aus. Niklas Maas drehte das Spiel später für den SVS II (65.). Zum 2:2-Endstand traf Moreno Mandel.

Tönisbergs Trainer Andreas Weinand sagte nach dem Spiel: „Wir haben personell aus dem letzten Loch gepfiffen. Das ging den Sonsbeckern aber glaube ich genauso. In der Folge kam dann ein schwaches Bezirksliga-Spiel heraus. Wenn man alles zusammen nimmt, ist das Unentschieden ein gerechtes Ergebnis.“

Borussia Veen - 1. FC Kleve II 1:4 (0:1). Veen konnte nicht an die zuletzt starken Leistungen anknüpfen. Den ersten Rückstand durch das Tor von Kleves Niklas Albers (23.) glich Patrick Bertsch für die Borussia noch aus (52.). Auf das 1:2 durch Nathnael Scheffler fanden die Gastgeber aber keine Antwort mehr. Die Gäste schraubten das Ergebnis durch Abdullo Saidov in der Schlussminute und Hogir Adar in der Nachspielzeit noch hoch.

Veens Trainer Christian Hauk: „Das war eines unserer schlechteren Spieler in dieser Saison. Wir waren gar nicht auf dem Platz und haben verdient verloren. Am Ende haben wir hinten aufgemacht und dadurch noch zwei Konter gefangen. Das passiert aber auch mal und insgesamt haben die Jungs bisher eine Bombensaison gespielt.“

VfB Homberg II - GSV Moers 1:1 (0:1). Die Gäste gingen ganz früh durch einen strammen Schuss von Andreas Isailovic (3. Minute) nach einer Ecke in Führung. Doch in der Nachspielzeit gelang Ekrem Duljaj mit einem Freistoßtor noch der Ausgleich für Homberg.

„Es ist schon ärgerlich“, sagte GSV-Trainer Thorsten Schikofsky. „Aber das Unentschieden ist verdient, weil wir unsere Konter, die wir hatten, nicht gut bis zum Ende ausgespielt haben.“ VfB-Coach Sunay Acar: „Wir waren am Anfang nicht wach und kassieren das Tor. Danach lief es besser. Deshalb geht das Unentschieden in Ordnung.“

Die Partien SV Schwafheim gegen TSV Weeze und FC Meerfeld gegen SV Walbeck sind ausgefallen.