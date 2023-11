SV Budberg mit Torspektakel aus der Abstiegszone

Rheinberg In der Fußball-Landesliga hat Aufsteiger SV Budberg im Heimspiel gegen die SG Schönebeck aus Essen wieder ein Torspektakel geliefert.

Mit dem nächsten Torspektakel hat der SV Budberg die Abstiegsplätze der Fußball-Landesliga verlassen. Im Aufsteigerduell gewann der SVB gegen die SG Essen-Schönebeck mit 6:2 (3:1) und feierte nach dem 3:0 gegen den 1. FC Lintfort und dem 7:1 gegen den VfB Speldorf damit den dritten Heimsieg in Serie.

Hatten die Budberger in der Vorwoche bei der 3:4-Niederlage bei Arminia Klosterhardt noch die erste Halbzeit verschlafen und 0:3 hinten gelegen, legten sie diesmal mit einer furiosen Anfangsphase samt 3:0-Führung die Grundlage für den Sieg. Lennart Hahn mit einem satten Schuss (4.), Torjäger Moritz Paul per Kopfball nach Flanke von Simon Kömpel (8.) und nochmals Hahn aus kurzer Distanz nach Vorlage von Benedict Vana (14.) erzielten die Treffer allesamt in der ersten Viertelstunde.

SV Budberg mit vier neuen Spielern in der Startelf

Vana war neben Felix Weyhofen, Emir Demiri und Devin Warnke einer von vier neuen in der Startelf im Vergleich zur Vorwoche. Warnke, der den urlaubenden Christoph Pinske ersetzen musste, bekam dabei ein Sonderlob von Trainer Tim Wilke: „Devin ist ein Mentalitätsspieler, hat nach zweieinhalb Jahren mit langer Verletzungspause und nur zwei Kurzeinsätzen in der Innenverteidigung gespielt und hat einfach ein überragendes Spiel gemacht.“

Fynn Eckhardt trifft für den SV Budberg doppelt

Auch ansonsten konnte Wilke mit Freude feststellen: „Es ist heute einfach alles aufgegangen.“ So konnte auch das Tor von Schönebecks Dennis Wibbe nach Flanke von der rechten Budberger Abwehrseite (39.) zum 3:1-Pausenstand die Gastgeber nicht aufhalten. Schon gute zehn Minuten nach Wiederanpfiff stellte Fynn Eckhardt den Drei-Tore-Vorsprung wieder her, als er eine Demiri-Flanke einköpfte. In der 64. Minute legte er mit einem Schuss aus der zweiten Reihe zum 5:1 und zur praktischen Vorentscheidung ein weiteres Tor nach.

Zweifacher Torschütze für den SV Budberg gegen die SG Schönebeck am Samstag: Fynn Leon Eckhardt (links). Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Eckhardts Doppelpack wurde schließlich aber noch übertrumpft, als Lennart Hahn, allerdings von eben jenem Eckhardt bedient, mit einem weiteren Schuss aus der zweiten Reihe sogar sein drittes Tor an dem Tag zum 6:1 erzielte (75.). Das zweite Gäste-Tor durch einen Abstauber von Nikolas Krause sorgte für den 6:2-Endstand (80.). Dabei blieb es nämlich, da SVB-Torwart Marc Anders in der Schlussminute noch einen Foulelfmeter von Wibbe parierte.

Matchplan von SV Budbergs Trainer Tim Wilke geht voll auf

„Der Matchplan ist zu tausend Prozent aufgegangen und die Jungs waren griffig, aggressiv und haben super verteidigt“, beschrieb Budberg-Coach Wilke ein erfolgreiches Zusammenspiel zwischen Trainer und Spielern. Trotz des 18. Saisontores von Paul sowie des Hahn-Dreierpacks und des Eckhardt-Doppelpacks betonte Trainer Wilke zudem: „Die Jungs sind natürlich die Matchwinner, aber die gesamte Mannschaftsleistung mit den Spielern aus der zweiten Reihe war heute absolut großartig.“

SV Budberg: Anders - Weyhofen (87. Ueberfeld), Severith, Warnke, Kömpel - Eckhardt (81. Umberg), Vana - Nowak (74. Amissah), Hahn (76. Morawa), Demiri (74. Mordt) - Paul.

